Vasárnap mutatja be a közmédia Jankovics Marcell utolsó rendezését, a Toldit

Új animációs sorozat indul a Dunán az Arany-emlékévhez kapcsolódóan. A 13 részes sorozat Toldi történetét dolgozza fel és a nemrég elhunyt Jankovics Marcell rendezte. A produkció egyedi, kézzel rajzolt technikával készült a Kecskemétfilm Kft. műhelyében.



Az Arany János Toldi-trilógiáját feldolgozó rajzfilm Jankovics Marcell utolsó rendezése – emelte ki Medveczky Balázs, a Duna csatornaigazgatója az M1 Ma reggel című műsorában. Hozzátette, a rajzfilm a Toldit, mint művet igazán közel tudja hozni a mai fiatalokhoz, mivel egy olyan formanyelvet talált Jankovics Marcell, amely fogyasztható a fiatalok számára, miközben eredeti szövegrészleteket használ. Azért csak részleteket, mivel a teljes mű feldolgozása túl hosszúvá tette volna az egyes epizódokat, énekeket. Így a készítők úgy döntöttek, bizonyos részeket a képi világ segítségével tárnak majd a nézők elé.

A premier szeptember 19-én, vasárnap 19.40-kor lesz a Duna Televízión. A következő hetekben ugyancsak vasárnap esténként újabb két-két éneket közvetítenek majd.

Homolya Róbert, a Magyar Államvasutak Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, először 2011-ben matricázták fel a mozdonyaikat. Azóta pedig minden évben, egy-egy nagyobb sporteseményhez, emlékévhez kapcsolódva látványos matricákkal igyekeznek „felöltöztetni” mozdonyaikat.

Hozzátette, az idei Arany emlékévhez is örömmel csatlakoztak, mivel egyrészt Toldi nagyon szerethető alakja a magyar irodalomnak. Másrészt párhuzamot is találtak a Toldi-trilógia és a vasút között: 1846-ban jelent meg a Toldi trilógiának az első része, illetve a magyar vasút is 1846-ban született meg. Így teljesen természetes volt számukra, hogy a rajzfilmmel ünneplik meg a kettős jubileumot.

A felmatricázott mozdonyok körülbelül 25 ezer kilométert fognak megtenni havonta, megfordulnak a Dunántúlon, Győr, Sopron és Hegyeshalom irányában, valószínűleg Ausztriában is eljutnak majd. Az ország keleti felében lakók is megcsodálhatják a mozdonyokat, hiszen Miskolc, Sátoraljaújhely, Békéscsaba, Lökösháza felé is közlekednek majd, de akár Romániában is lehet találkozni velük.