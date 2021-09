A Virtuózok V4 győztese is fellép a Concertino Prága döntőjében

Megosztás Tweet



Két élő közvetítéssel várja hétvégén a hallgatókat a Bartók Rádió. Szeptember 18-án szombaton délután 17 órától élőben követhetik a rádióban a Concertio Prága szóló kategóriájának döntőjét, ahol a Bartók Rádió nevezettje, a fiatal zongoraművész, Rozsonits Ildikó is szerepel. Vasárnap, szeptember 19-én 19.35-től pedig élőben közvetíti a rádió a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny gálahangversenyét.

Rozsonits Ildikó zongorista, a Duna Televízión futó Virtuózok V4+ klasszikus zenei tehetségkutató műsor egyik győztese bejutott a nagy múltú Concertino Prága döntőjébe. A komolyzene fiatal kiválóságainak szóló nemzetközi verseny magyarországi indulóit a közmédia Bartók Rádiója választotta ki. A fináléra Prágában, a Rudolfinum koncerttermében kerül sor szeptember 18-án.

A mindössze 14 éves klasszikus zenész a Virtuózok V4+ nyerteseként ismerhette meg a közmédia műsorán látható tehetségkutató közönsége. Már több nemzetközi versenyen indult és sikert sikerre halmozva nyeri a díjakat. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a különleges tehetségek osztályába jár. A Bartók Rádió a fiatal zongorista mellett további egy versenyzőt nevezett az 55. alkalommal zajló Concertino Prágára.

A Cseh Rádió zenei versenyében 14 ország 58 versenyzőjének felvételét hallgatta meg két fordulóban a nemzetközi zsűri. Rozsonits Ildikón kívül a négyfős döntőbe került a szlovák Ryan Martin Bradshaw (zongora), a cseh Jan Schulmeister (zongora), valamint a német Mark Lewin (hegedű).

A 16 éven aluliak számára meghirdetett verseny korábbi győztesei közt szerepel nemzetközi szinten Sabine Meyer klarinétművész, Isabelle Faust és Julian Rachlin hegedűművész, illetve magyar viszonylatban Kocsis Zoltán zongoraművész, Drahos Béla fuvolaművész és Zempléni Szabolcs kürtművész.

A zenekari döntőt a cseh fővárosban rendezik meg. A fiatal magyar zenész a Rudolfinum Dvořák termében bizonyíthat szeptember 18-án.

A koncertközvetítés 2021. szeptember 18-án szombat, 17.00 órakor kezdődik.

Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny 2021-es Gálahangversenye – szeptember 19. 19.35 óra

A nagy hagyományokkal rendelkező Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyét a Filharmónia Magyarország 2021. szeptember 12–19. között rendezi Budapesten.

Magyarország zenei életének egyik legjelentősebb helyszínén a versenyzők rangos nemzetközi zsűri előtt bizonyíthatják tehetségüket. Olyan külföldi világsztárokat köszönthetünk a zsűritagok között, mint Olga Kern (Oroszország), Wu Ying (Kína), Boaz Sharon (USA), Olli Mustonen (Finnország), Cyprien Katsaris (Franciaország), Magyarországot pedig három kivételes művész, Balázs János, Farkas Gábor és Vásáry Tamás fogja képviselni.

Liszt Ferenc munkásságának ikonikus művei alkotják a verseny repertoárjának gerincét, de átiratok is helyet kaptak a programban – többek között a 100 éve született Cziffra György Liszt-műre reflektáló kompozíciója. Újdonság, hogy az európai zenei kultúra stílusismeretéhez elengedhetetlenül szükséges Bach- és Haydn-művek is bekerültek az előválogató anyagába. A díjat nyert versenyzőknek a fellépési lehetőségek mellett pénzjutalom is jár, a fődíj 30 000 euró.

A koncertközvetítés 2021. szeptember 19-én 19.35-kor kezdődik, a koncert helyszíne: Zeneakadémia Nagyterem.