Széll Tamás új partnerétől könnyedebb fogásokra lehet számítani a Főmenüben

Szeptember 18-án ismét kinyit a Főmenü konyhája a Duna Televízión. Az új évadban Széll Tamás Böröcz Zsófiával készíti el az ínycsiklandó fogásokat. A műsor jól ismert elemei nem változnak, ám hogy mi jelent majd újdonságot, arról Böröcz Zsófi gasztromentor árult el részleteket a Duna Televízió délelőtti magazinműsorában, a Család-barátban.



A Főmenü szeptember 18-án, szombaton visszatér a Duna Televízió képernyőjére, a házigazda, Széll Tamás Michelin-csillagos séf új társsal, Böröcz Zsófiával vezeti a műsort.

Az új évadban változatlanul minden részben három új és szemet gyönyörködtető étel készül a konyhában, a tematikában továbbra is kiemelt szerepet kap egy-egy régió helyi jellegzetességeinek elkészítése és a két séfhez ezúttal is különböző szakértők érkeznek majd vendégségbe. Ami viszont változik Böröcz Zsófi személyével, hogy könnyedebb fogások is terítékre kerülnek.

„Az én karakteremmel a csajosabb vonal jelenik meg a Főmenüben. Én nem feltétlenül nyúlok minden receptnél húshoz, zsírhoz, szénhidráthoz, tőlem egy picit könnyedebb fogásokra lehet számítani” – árulta el a gasztromentor a Család-barát adásában.

Böröcz Zsófi elismerően szólt Széll Tamás konyhaművészetéről is, mint mondta, élete legszofisztikáltabb gulyáslevesét köszönheti neki. Hogy mitől lesz egy étel szofisztikált, az kiderül a beszélgetésből.

A Duna Televízió közkedvelt gasztroműsora, a Főmenü szeptember 18-tól a megszokott időpontban, szombatonként 17 órától lesz látható.

A címlapfotó illusztráció.