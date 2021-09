„Maga a francia mozi gyűlt itt most össze”: vastapssal temették Jean-Paul Belmondót

Megosztás Tweet



Temetésen szokatlan gesztussal: vastapssal fogadta Jean-Paul Belmondo, a franciák kedvence, „Bébel” koporsóját pénteken a Saint-Germain-des-Près templom előtt összegyűlt tömeg, amikor az megérkezett a felravatalozás helyszínéül szolgáló Invalidusok udvarából. A végső, szűkebb körben vett búcsú után került sor az elhunyt hamvasztására, ennek helyszínét már nem tették közzé.

Mintegy kétórás szertartással fejeződött be szeptember 10-én, pénteken a Saint-Germain-des-Près templomban a francia netes oldalak sajtóbeszámolóiban szerint most is „A káprázatos”-ként (le Magnifique) emlegetett Jean-Paul Belmondo temetése. Az egész francia nemzet egységes gyásza által övezett búcsúztatás csütörtök óta tart. A linternaute.com hozzáteszi: a Belmondo számos filmjét rendező Claude Lelouch kezdeményezte, hogy vastaps fogadja a koporsót.

A szűkebb körben rendezett szertartás két órán át tartott, sok beszéddel, közöttük a színész unokája, Victor Belmondo is megemlékezett. A BFM TV által megkérdezett Dany Boon (francia komikus, filmszínész, filmrendező) szerint a szertartás „tele volt emberséggel, mint maga az elbúcsúztatott.”

Itt, a Saint-Germain-des-Près-ben vett búcsút barátjától másik filmcsillag, Alain Delon, Belmondo nemzedéktársa, aki számos alkalommal szerepelt együtt vele a képernyőn vagy a filmvásznon.



A galériát a képre kattintva tudja megtekinteni

Alain Delon nem vett részt csütörtökön az Invalidusoknál történt nemzeti tiszteletadáson, így megjelenése meglepetést okozott: a közönség őt is vastapssal fogadta. Michel Leeb francia színész, énekes és humorista a BFM TV-nek úgy fogalmazott: „Amikor Alain Delon a koporsóhoz köszöntötte őt, nagy érzés volt, mert az összes francia mozi gyűlt össze” - kommentálta Michel Leeb a BFM TV -nek a temetés végén. Delon a halálhír fogadásakor úgy fogalmazott: „összetört és megsemmisült”.

Rajongók a családtagok között

A temetésen Belmondo családja mellett. számos híresség, a francia filmművészet és kultúra képviselői vettek részt, így többek között Pierre Richard, Jean Dujardin, Guillaume Canet, Antoine Dulery, Albert Dupontel, vagy a tágabb szakma résztvevői közül például Michel Drucker műsorvezető, televíziós producer.

„Bébel” néhány rajongója is részt vehetett a pénteki búcsúztatás szűk, családi körben tartott részén is. Bár ezen a szertatás csak a rokonság vehetett részt, a Belmondo családja meghívott néhány rajongót azok közül, akik csütörtökön éjszakára is ott maradtak virrasztani az Invalidusok udvarán. Ez egy utolsó, szimbolikus tiszteletadás volt annak, az attitűdnek, amit a színész képviselt, ő ugyanis mindig nagyon közel állt a közönségéhez.

A temetést a hamvasztás követte. Belmondo ügyvédje, Maître Michel Godest ezt már hétfőn, a színész halála utáni napon bejelentette. Mivel erre a szertartásra már „a legszigorúbb adatvédelem mellett” került sor, a hívek akkor láthatták utoljára a Belmondo koporsóját, amikor 13:30 körül a halottaskocsi elhagyta a Saint-Germain-des-Près templomot.

A közönség ismét – utoljára – tapsolt a Franciaország egyik leginkább szeretett, legnépszerűbb színészének.