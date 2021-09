„Egy nyugodt férfi a káoszban” – a világsajtó Belmondót búcsúztatta

Megosztás Tweet



„A The Washington Post, a The New York Times, az El Pais, a The Guardian, a Der Spiegel, a Corriere della Sera – a sajtó világszerte tiszteleg Jean-Paul Belmondo előtt, aki szeptember 6-án hunyt el 88 éves korában” – így ismerteti a Le Figaro című konzervatív napilap a filmes ikon halálhírének nemzetközi sajtóvisszhangját.

Ritkán fordul elő egy francia színésszel az, ami Belmondóval megtörtént, hogy művészete az Atlanti-óceán mindkét oldalán a sajtó dicséretét érdemelte ki – húzza alá a Le Figaro, kiemelve: az amerikai média laptermékei sorban tisztelegtek keddi lapszámaikban „Bébel” emléke előtt. A The Washington Post ezt írja: Kócos gesztenyehajával, izmos testalkatával, rómaias, ám szétlapított bokszolóorrával Belmondo megszemélyesítette a dologtalan antihőst – azt a zaklatott gazembert, aki tudja ugyan használni az öklét, de inkább bedob egy pastis-t (ánizs ízű, aperitifként fogyasztott, francia szeszes ital – a szerk.) vagy körülnéz, hogy merre van egy bevállalós nő.

Párizs, 2021. szeptember 7. Jean-Paul Belmondo francia színész házának kapuja elé tesz virágot egy tisztelője (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

A The New York Times a színész „képernyőhatásáról” ír, rámutatva, hogy Belmondo a legnagyobb káoszban is nyugalmat sugároz, s olyan – nyugodt és hűvös – benyomást kelt, mint akit inkább szórakoztat a körülötte dúló felfordulás. Mindemellett rendre bele tudott vinni egy csepp komédiát is szerepeibe, és simán beleillett volna a Die Hard-sorozatba is.

A brit The Guardian a romantikus Belmondóról ír, aki szerves része a francia filmtörténetnek és magának Franciaországnak, miközben a németországi vezető napilap , a Der Spiegel tiszteleg „azon kevés színészek egyike előtt, aki lenyűgöző képet tudott felvázolni a serdülőknek arról, milyen lehet majd férfinak lenni”. A vezető spanyolországi lap, az El Pais kiemeli a Kifulladásig című alkotást: „Ez nem film, ez egy legenda.”

A színész Belmondo legsikeresebb színházi alakítását, az 1990-ben filmre is került Cyrano de Bergeracot idézi fel a Corriere della Sera című olasz lap, míg a belga Le Soir egy „szent közönségét imádó szörnyeteget” ünnepel, „aki örökre beírta nevét a francia filmtörténetbe”.

Mint egy sebesült fenevad

Állami tiszteletadással búcsúztatják csütörtökön Belmondót az Invalidusok dómjánál – erről számoltak be a mai francia nyomtatott és elektronikus lapok. A Le Monde arról tudósít, hogy hétfő este a színészcsillag halálának hírére rengeteg tévéadó módosította műsorát, összeállításokat közölve vagy legkedveltebb filmjeit sugározva. Claudia Cardinale, aki a filmvásznon híres partnere volt Belmondónak az 1962-es Cartouche-ban, az AFP-nek nyilatkozott megrendültségéről – szemlézi a Le Monde, felsorolva azokat, akik hasonló értelemben nyilatkoztak, így Philippe de Broca vagy Line Renaud.

A Le Point című lap összeállításában kiemeli: Belmondo 2001-es súlyos agyvérzése után is, „mint egy sebesült fenevad”, próbált állapotával megküzdeni és visszatérni, újra házasodott, és még egyszer a filmvászonra is visszatért. Az orvosok szkepticizmusa ellenére felállt a tolószékből és beszélni kezdett. Még egyszer, utoljára bizonyította életfilozófiáját: „minél jobban a padlóra kerülök, annál gyorsabban kelek fel – és harcolni akarok!”