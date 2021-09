Kifulladásig: több mint hat évtizeden át volt a franciák nemzeti kincse Belmondo

Megosztás Tweet



„Belmondo, a Káprázatos, halott” – a Le Figaro internetes kiadásának címe összefoglalja azt a gyászt és tiszteletet, mellyel a francia sajtó azonnal, hatalmas terjedelmű búcsúztató cikkeiből kiviláglik. Összeállításunkban bemutatjuk „Bébelt”, a nemzet kedvencét és büszkeségét.

„A francia mozi elkényeztetett gyermeke” – írja a Le Figaro, aki „színész, producer, színházigazgató” volt, „több mint ötven évnyi karrierje során jelenítette meg karakteres egyéniségét a moziban és a színpadon”. A konzervatív napilap kiemeli, hogy a színész „épp olyan mulatságos, mint amennyire ellenállhatatlan” figura volt.

„Örökké A káprázatos marad” – e szavakkal méltatta az elhunyt színészóriást Emmanuelle Macron köztársasági elnök Twitter-bejegyzésében, költői emelkedettségű szavakkal idézve fel Belmondo sokoldalúságát. „Nemzeti kincsünk volt” – emelte ki az államfő.

Kifulladásig, Ászok ásza, Majom a télben – a legtöbb lap rögtön ezeket a filmeket sorolja fel, hiszen Belmondo, akit azonosítanak a könnyedebb, emberközelibb nyelvet és játékmódot meghonosító Új Hullámmal, 1960-ban, a Kifulladásig című filmmel robbant be a filmes életbe és lett egy csapásra a nemzet kedvence.

A kereken száz filmben játszott és több mint 40 színházi szerepben ismertté vált színész – akinek halálát hétfőn jelentette be ügyvédje az AFP francia hírügynökségnek – mint a bmftv.fr fogalmaz – „a boksz office (a filmek összbevétele – a szerk) koronázatlan királya volt: az 1960 -as évektől az 1980 -as évekig közel 130 millió nézőt hozott össze a mozikban.

Róma, 2021. szeptember 6. A 2021. szeptember 6-án közreadott képen Jean-Paul Belmondo francia színész (j) és Claudia Cardinale olasz színésznő egy fogadáson vesz részt Rómában 1960 november 3-án. Belmondo nyolcvannyolc éves korában, 2021. szeptember 6-án elhunyt. (Fotó: MTI/AP/Mario Torrisi)

„Jean-Paul Belmondo a francia mozi egyik legnépszerűbb színésze volt, ötvözve a varázst, a tréfát és az izomzatot” – utal a BMFTV a színész ismert erősségére: fiatal korában komoly karrierbe kezdett bokszolóként. Sportos, dinamikus megjelenését, s a küzdősportban szerzett tudását számos szerepalakításában kamatoztatta.

Alain Delon. avagy a nappal és az éjszaka

„Össze vagyok törve” – így reagált Alain Delon, az egykor Belmondo „vetélytársaként” emlegetett kortárs, Franciaország másik színészlegendája, aki közismerten jó viszonyban volt nemzedéktársával. „Hatvan éve ismerem, azóta vagyunk pályatársak, akkor dolgoztunk először együtt, és annyira, de annyira közel voltunk egymáshoz… le vagyok sújtva” – idézi Delont az Europe1.

Az Ouest-france felidézi: Belmondo azt modta Delonról: „Ő és én a nappal és az éjszaka voltunk”. Belmondo gyakran beszélt a köztük levő „hű barátságról”.

Új hullámok hátán

„Közel hatvan éven keresztül testet, arcot és hangot kínált a francia műfajú mozinak – páratlan jelenlét”, fogalmaz a Le Monde. A világlap nem tér ki arra, hogy apja, a szicíliai származású Paul Belmondo szobrász eredetileg Algírban élt, tehát algériai franciának számított, ám kiemeli, hogy fiatalemberként a boksz és a foci jobban érdekelte a tanulásánál, s hogy a bokszolást még sokáig folytatta.

A lap leírja, hogy Belmondót – aki katonaként maga is megfordult Algériában –, hogy fedezte fel a fiatal filmkritikus, Jean-Luc Godard, és hogy Belmondo, akinek egy jobbnak tűnő szerepet is ajánlottak, ügynöke tanácsa ellenére miképpen tartott ki Godard mellett, hogy eljátssza pályanyitó, nagy alkotását a Kifulladásig című filmben.

A film robbanás-szerű sikere után Godard személyesítette meg az Új Hullám rendezői, míg Belmondo a reform-szemléletű filmek színész-típusát – fogalmaz a Le Monde, franciás iróniával hozzátéve, ebből is látszik, hogy az Új Hullámról az első perctől kezdve senki nem tudta, hogy micsoda.

Mégis, A Káprázatos és a Riói kaland című filmben született meg az egész Franciaország által rajongott, „igazi Belmondo”-karakter: a Riói Kalanddal „visszavonhatatlanul bevéste a francia filmbe a pimasz kalandor és akrobata profilját”, „aki bármkor lehet zsaru vagy gengszter, komikus alak vagy éppen drámai karakter anélkül, hogy megtagadná önmagát”.

Bébel, az utolsó hős

Belmondóra ez után a film után ragadt rá a „Bébel” név és vált az ország körülrajongott kedvencévé. A Valeurs Actuelles kiemelti A profi című filmet is ebből a korszáakából, ez utóbbival hódította meg többek között a magyarországi közönséget.

Ő volt a francia mozi egyik utolsó hőse – idézi Jean Dujardin Oscar-díjas színészt és rendezőt az ouest-france.fr. A Riói férfi megpróbáltatásai, küzdelme filmkésztítők sorát ihlette meg, így Steven Spielberg innen mintázta hősét, Indiana Jones-t.

2001-es szívrohama után még 2008-ban is próbálkozott a visszatéréssel – idézik fel többen is kitartását.

„Nagyon fáradt volt már. Nyugodtan ment el” – fogalmazott a ladepeche.fr-nek nyilatkozva ügyvédje, Michel Godest.