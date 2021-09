Két kilométer hosszan kápráztat el Európa leghosszabb lombkoronasétánya

Megosztás Tweet



A Sárkány útja elnevezésű lombkoronaösvény július 11-én nyitotta meg kapuit és másfél kilométer hosszan kanyarog a fák között. Azonban nem kell Svájcig utaznunk, hogy szemmagasságban tudjuk megcsodálni a fák lombkoronáinak élővilágát, hiszen Magyarországon is számos lombkorona-tanösvény várja a látogatókat.

Svájcban 2018-ban nyitotta meg az első lombkorona-sétányt, most pedig már a világ leghosszabb ösvényének címére pályázik az alpesi ország. A Senda dil Dragun, vagyis a Sárkány útja elnevezésű lombkorona-ösvény július 11-én nyitotta meg kapuit, és másfél kilométer hosszan kanyarog a fák között, az ország délkeleti részén fekvő Laax-Murschetg és Laax-Dorf településeket összekötve.

A fák lombjai között végigsétálva nemcsak a csodálatos látványban gyönyörködhetnek a látogatók, hiszen a sétányon a különböző ülő pihenőkön túl információs táblák is segítik őket abban, hogy minél többet tanulhassanak a természetről, a fák élővilágáról sétájuk közben – olvasható a travelandleisure.com cikkében.

Október 11-től pedig a látogatók digitális élménnyel is kiegészíthetik a kirándulást. A tervek szerint öt ponton lehet majd táblagépet bérelni, amelynek segítségével a kirándulók a kiterjesztett valóságba léphetnek, hogy ilyen módon ismerjék meg a helyi állat- és növényvilágot, illetve a geológia jellegzetességeket, valamint bepillantást nyerjenek a mezőgazdaságot és a településeket érintő tudnivalókba.

Bár a lombkoronaséta inkább jó időre szabott tevékenységnek, a szervezők már dolgoznak azon, hogy a téli szezonban is turistacsalogató legyen a sétány. A tervek szerint téli csodavilággá fogják változtatni karácsonyra a sétányt, ahol a látogatókat zenék és mesék is fogadják. majd. Nem csoda, hogy ezen a vidéken jobbára a télre fókuszálnak a túraprogramok, ugyanis ebben a régióban, Flims Laaxban található Európa legnagyobb hóparkja is, így sok más lehetőség is kínálkozik a kikapcsolódásra.

Azonban nem kell Svájcig utaznunk, hogy szemmagasságban tudjuk megcsodálni a fák lombkoronáinak élővilágát, hiszen Magyarországon is számos lombkorona-tanösvény várja a látogatókat.

Makói lombkorona sétány

Magyarország egyik leghosszabb lombkorona-tanösvénye, a makói lombkorona-sétány már 2013 óta várja a látogatókat. Közel tíz méter magasan 191 méter hosszú, függőhidakkal összekötött, tíz állomásos izgalmas tanösvény várja az ide érkező kirándulókat.

A sétány végén egy 18 méter magas kilátó toronyból csodálhatják meg a látogatók a kilátást. A torony tetejéről pedig a kalandvágyó gyerekek akár egy csőcsúszdán is visszaérkezhetnek a talajszintre.

Tuzson lombkorona sétány

Tökéletes kirándulási helyszín lehet akár családosok számára is a Tuzson lombkorona sétány, amely az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen található.

A park egy 17 millió éves időutazásra csábítjuk a látogatókat. Egy ősi tenger, a Paratethys fenekétől – egy folyóparti, szubtrópusi esőerdő övezetén keresztül – a vulkánok tetejéig ívelő időutazás révén csöppen a látogató a történelem előtti múltba. A példásan akadálymentesített, nyolcszáz méter hosszú körút utcai cipőben, esős időben is bonyodalom nélkül bejárható. Terület legfontosabb ősmaradványai a cápafogak, kövesedett fák, levéllenyomatok és az ősállati lábnyomok – olvasható a természetvédelmi terület honlapján.

Ha pedig már mindent felfedeztek a parkba kilátogatók a földön, akkor tehetnek egy sétát a fák lombjai között is nyolc-tíz méter magasságban.

Pannonhalmi lombkorona-tanösvény

2018 óta a Pannonhalmi lombkorona-tanösvény is várja a látogatókat. A halat – mint keresztény szimbólumot – formázó létesítmény kilátópontként is működik.

A hal farka a feljáró, a jelenlegi tanösvényről indul és a lejáró erre a tanösvényre vezeti vissza a látogatót. A tanösvény közel nyolcvan méter hosszú, a legmagasabb pontja a talajszinttől 14 méter magasan fekszik és kerekesszékkel is bejárható.

Erzsébet ligeti lombkorona-sétány

Gyomaendrőd szélén, a Hatoskerti holtággal körülvett kis „félszigeten” található az Erzsébet ligeti lombkorona-sétány és kilátó. A sétány interakítv tanösvénye sok játékkal és információs táblával várja a kirándulókat.

Annafürdői lombkorona-sétány

Lengyel község határában fekszik a festői szépségű Annafürdő, az Apponyi grófok egykor méltán kedvelt üdülőhelye. Az Annafürdő parkerdő számtalan programlehetőséget kínál a természetkedvelő családok számára. Az egyik közkedvelt látnivaló az erdő közepén álló Rétisasfészek-kilátó és a hozzá kapcsolódó harminc méter hosszú, kilenc méter magas lombkoronaösvény. Emellett egy pihenőtó, vadaskert, több tanösvény, erdei büfé és szabadtéri sütögetési lehetőség fogadja az ideérkező kirándulókat. Kihagyhatatlan program, amit a gyerekek is élvezni fognak.

A Jeli arborétum tanösvénye

A Jeli arborétumba pedig nemcsak a rododendron virágzás idején érdemes ellátogatni, hiszen az arborétum terültén épült tíz méter magasan húzódó lombkorona tanösvényen végighaladva a kirándulók megismerkedhetnek a Sziklás-hegységben honos fenyőritkaságokkal. A mamutfenyők, óriás jegenyefenyők, hemlokfenyők lombjában tett séta közben a Vasi-hegyhát madárvilága is megfigyelhető. Az élményeket egy csúszda is színesíti a kalandvágyó látogatók részére. A sétányhoz egy akadálymentesített völgyhíd is tartozik.

Normafa természeti értékeit is megismerhetjük egy lombkoronai séta alkalmával

A tervek szerint hamarosan egy 150 látogatót befogadni képes, a természetvédelmi oktatást fókuszba helyező lombkorona-tanösvény épül a Normafán, a volt Sport Hotel jelenleg elzárt területén. A talajszintről induló tanösvény a fák lombjai között bukkan majd ki, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a fővárosra.

A Normafán megépülő lombkorona-sétány látványterve (Fotó: hegyvidek.hu)

Az önkormányzat és a tervezők szándéka, hogy az egyszerre legfeljebb 150 látogatót befogadó lombkorona-tanösvény úgy mutassa be a Normafa természeti értékeit, hogy megóvja az ősfás részeket és ne fokozza a Normafa terhelését az egyébként is forgalmas időszakokban.