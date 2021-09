A misztérium – Új sorozat a szentmiséről a Dunán

Megosztás Tweet



A misztérium címmel liturgikus sorozat indul az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ünnepéhez kapcsolódva a Duna Televízió műsorán. A nyolcrészes sorozat a római katolikus szentmise mélységeibe vezeti a nézőket, értelmezve az egyes tettek, mondatok, események teológiai és spirituális jelentésköreit. Az első rész szeptember 5-én, vasárnap debütál a Dunán.

Nyolc részből álló, naponta jelentkező vallási sorozattal bővül a közmédia műsorkínálata. A misztérium címet viselő liturgikus széria a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz (NEK) ünnepéhez kapcsolódva készült, amelyet 2021. szeptember 5-12. között rendez meg Magyarországon, Budapesten a katolikus egyház és amelynek alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az Eucharisztia.

A sorozat minden részében három szakértő szólal meg, ők vezetik végig a nézőt a szentmise részein: Barsi Balázs ferences szerzetes, Farkas László plébános, a NEK Teológiai Bizottságának tagja, valamint Versegi Beáta-Mária szerzetesnővér, a NEK oktatási referense. A sorozatban a közmédia nézői – a liturgia mélyebb értelmén túl – hazánk több különleges templomát is megismerhetik. Nemcsak a lélek, hanem a szem is gyönyörködhet egy-egy művészettörténeti korszak kiemelkedő alkotásaiban, ahogy halad előre a sorozat a románkori templomtól kezdve eljutunk egészen a kortárs templomépítészetig. Így megjelenik a többi között a lébényi Szent Jakab-templom, a sümegi plébániatemplom, amelyet a magyar sixtusi kápolnának is neveznek különleges freskó együttesének köszönhetően vagy a fiatal Ybl Miklós által tervezett fóti Szeplőtelen fogantatás-templom, amely a magyar romantikus építészet egyik legjelentősebb alkotása.

A misztérium nyolcperces adásai szeptember 12-ig – a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus utolsó napjáig, amit a Szentatya, Ferenc pápa miséje zár – minden nap műsorra kerülnek a Duna Televízió és Duna World műsorán.

A közmédia Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal és vallással kapcsolatos adásai visszanézhetők a közelmúltban elindult Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

