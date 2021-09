Történelmi jelentőségű programkínálattal készül a közmédia az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A közmédia csatornáival a nézők is részesei lehetnek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK). A közszolgálati csatornák az ünnepre hangolódva számos vallási témájú műsorral készülnek a katolikus világegyház legnagyobb rendezvényét megelőzően is. Szeptember 5–12. között pedig élő közvetítések során számolnak be a legmeghatározóbb eseményekről, a legfennköltebb pillanatokról – hangzott el az M1 Ma délelőtt című műsorában.