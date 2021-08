Ritkán látott képekkel emlékezünk a Nemzeti Múzeum és más ikonikus épületek tervezőjére – 248 éve született Pollack Mihály

Megosztás Tweet



Majdnem negyed évezreddel ezelőtt 1773-ban született Pollack Mihály a magyar klasszicista építészet egyik kiemelkedő alakja. Vidéki kastélyok és megyeházak mellett számtalan nagy pesti középületett épített. 1799-ben érkezett Pestre, ahol 1799-1809 között építette a Deák téri evangélikus templomot. Életének fő műve a Magyar Nemzeti Múzeum épülete volt.

Pollack augusztus 30-án született Bécsben. Édesapja Josef Pollack építőmester volt, akinek nem titkolt szándéka volt, hogy fia az ő mesterségét válassza, amikor majd arra kerül a sor. Építészeti tanulmányait Bécsben, a Képzőművészeti Akadémián kezdte meg 1792-ben majd 93-tól a milánói dóm építésénél dolgozó féltestvérénél, Leopold Pollacknál dolgozott.

A milánói dóm (Forrás:MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner)

Pestre 1798-ban érkezett, majd 1802-ben polgárjogot nyert. Ezek után Budapest belvárosában élt és alkotott a mai Deák Ferenc utcában 50 éven keresztül. Számos gyönyörű épületet alkotott meg, főleg klasszicista stílusban. Életének fő műve a Magyar Nemzeti Múzeum épülete volt.

A Magyar Nemzeti Múzeum épületéről készült restaurált kép az 1900-as években (Forrás: MTI)

1825-ben már pesti százas választópolgár, majd a József nádor alapította szépészeti bizottság elnöke lett, hol közvetlen befolyást gyakorolt a Városliget megteremtésére, valamint a városi rendezési tervek elkészítésére.

Városliget (Forrás: MTI Fotó/MAFIRT: Kozacsek Elek)

Pollack legfőbb érdeme a klasszicizmus meghonosítása a magyar építészetben. Építészeti tevékenysége Pest - Budán kívül vidékre is kiterjedt.

Pollack részt vett a pécsi székesegyház helyreállításában. A restaurálási pályázatra ezúttal klasszicista elemeket is tartalmazó újgótikus tervet nyújtott be, amellyel nyert is, s ennek alapján klasszicizáló-romantikus stílusban alakították át a székesegyház külsejét.

Tervezte a besztercebányai evangélikus templomot is, de a megvalósítás során más megoldások jöttek létre. Ezután a pesti Német Színház már megkezdett építését vezette. A székesfehérvári megyeháza, melynek homlokzatterveit ugyancsak ő dolgozta át, a hazai klasszicista megyeházak sorának elindítója, egy új városmag kezdete lett.

Pécsi dóm (Forrás: MTI)

Az ő alkotása volt a finom oszlopos homlokzatú régi Vigadó (1830-32), amely Pest 1849-i ágyúzása során pusztult el. Továbbá az ő nevéhez fűződik a Ludovika Akadémia, a budai Sándor-palota és a dégi Festetics kastély építése is.

Vidéki munkái közül talán a leghíresebb a nagylángi Zichy kastély volt. Ezen kívül ő építette a tengelici Csapó-kúriát.

Pest új arculatát az ő munkái és felügyelete alatt épült más épületek határozták meg az 1838-as árvíz előtti időszakban. Az árvíz számos jelentős épületét pusztította el, vagy tette tönkre, ezeket már más elképzelések szerint építették újjá.

Ludovika Akadémia (Forrás: Wikipedia)

Deák téri Evangélikus Templom napjainkban (Forrás:Wikipedia)