Vörös Győző ókorkutató a következő generációkért végzi munkáját

Nem a kortársaknak, hanem a következő nemzedékekre gondolva végezzük munkánkat, azért, hogy nekik még könnyebb legyen az evangéliumok világát hitelesen meglátni – így nyilatkozott a Szentföldön végzett munkájáról Vörös Győző ókorkutató a Kossuth Rádió Nagyok című műsorának adott interjújában. Az akadémikus a Machaeruson végzett régészeti feltárásért májusban rangos pápai elismerésben részesült.

„Ha egy zarándok eljöhet Machaerus szent hegyére, akkor belép az evangéliumok kézzel fogható világába” – mondta munkájáról Vörös Győző professzor, ókorkutató, aki a Pápai Akadémiák Díjának 2020-as aranyérmese lett. A Magyar Művészeti Akadémia tagja a rangos elismerést a Machaerus régészeti feltárásáért kapta meg.

Machaerus hegye a Szentföldön található, a Holt-tenger keleti oldalán, Jordániában. Bibliai helyszín, a valaha itt álló heródesi palotában lejtette végzetes táncát Salome, és itt történt keresztelő Szent János fővétele.

„Nagy csoda volt az életemben, hogy 15 év közel-keleti feltárásvezetés után 2009-ben megkaphattam a gondviselés kegyelméből, ezen evangéliumi szent hely feltárásnak lehetőségét a Szentföldön. Ez a heródesi palota egy történelmi helyszín, amely időkapszulaként maradt ránk. Az ókorban lerombolták és később sem vált lakott hellyé. Ez nem egy átforgatott régészeti lelőhely, hanem egy érintetlen város. Mikor felkértek erre a munkára, hivatásom átfedésbe került hitemmel, keresztény identitásommal és ez határtalan örömöt jelentett számomra” – mesélte a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában Vörös Győző a Szentföldön végzett munkája kapcsán.

Vörös Győző már elsőáldozó kisfiúként érdeklődött az ókor iránt, 18 évesen pedig el is jutott Egyiptomba. Amit az alexandriai kikötőben látott, szebb volt, mint amit olvasmányai nyomán képzelt. Ekkor már biztosan tudta, hogy élete maradék részét mivel szeretné tölteni, mint mondja, sohasem volt benne kérdőjel azzal kapcsoltban, hogy őt ókorkutatónak teremtette az Isten.

A Kossuth Rádió Nagyok című műsorában Vörös Győző elmondta, pontosan hogyan jutott el Egyiptomba, elárulta, miért lett az ókori építészet specialistája, de bevallotta azt is, mit érez felesége iránt és csodás gyermekeiről is mesélt.

A címlapfotón: Vörös Győző ókorkutató (Fotó: MTI/Országgyűlés Sajtóiroda/Szilágyi Zoltán)