Tordai Teri hatéves unokája vonzódik a művészi pályájához

Szeptemberben kezdi az iskolát Tordai Teri lányunokája, Dorka. Az iskolakezdésről és a pályaválasztás kihívásairól mesélt a NYÁR 21-ben Horváth Lili színművész, a kislány édesanyja, aki az anyaság feladatai mellett a színházban is aktív.

Anyáról leányra szállt a színház szeretete Tordai Teri családjában: a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész egyetlen lánya, Horváth Lili is színésznő lett. Bár már érti, miért nem volt felhőtlenül boldog édesanyja annak idején, amikor ő is ezt a nem igazán családbarát hivatást választotta, kislányát, Dorkát nem tiltja a reflektorfénytől – derült ki a Duna Televízió NYÁR 21 című műsorában, ahol a kislány édesanyjával közösen vendégeskedett. A család legkisebbje idén szeptemberben kezdi az általános iskolát egy művészeti iskolában.

„Jól állunk az iskolakezdéssel. Dorkának most készült el az új, nagylányos szobája, galériás ággyal. Már szelektáltuk a plüssállatokat, hogy a polcokon legyen helyük a tanszereknek is. Sőt, már megvettük az első iskolatáskáját is” – büszkélkedett Horváth Lili a Nyár 21 adásában, ahol az is kiderült, hogy sikeres felvételi után a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában kezdi meg az első osztályt szeptemberben a kislány.

„Izgulok, mert a fiaim hagyományos iskolákba jártak, Dorka viszont művészeti általánosba megy. Hangszert egyelőre még nem választanak, csak ismerkednek velük, a pedagógusok az első néhány tanévben felmérik az érdeklődésüket és a képességeiket. Az biztos, hogy született művészlélek. Nagyon szereti a zenét és imád énekelni” – árulta el Horváth Lili, aki anyai teendői mellett szinte az egész nyarat végigdolgozta. Nyári táborokat szervezett, szabadtéri színpadokon játszott, szinkronizált és élete első komolyabb filmforgatására készül: a Hadik című kosztümös történelmi kalandfilmben kapta meg Mária Terézia szerepét.

