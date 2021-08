Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója felköszöntötte Keleti Évát, a fotózás ikonikus alakját születésnapja alkalmából

Megosztás Tweet



Keleti Éva, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar fotográfus képeiből a jubileum kapcsán „Keleti Éva 90.” címmel kiállítás nyílt az MTVA székházában, melyet a művésznő személyesen nyitott meg.



Keleti Éva a magyar irodalom, színház és zene ikonikus pillanatait örökítette meg Keleti Éva Kossuth-díjas művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje. A hazai fotóművészet legkiemelkedőbb alakja, az MTI egykori fotósmunkatársa augusztus 18-án, szerdán ünnepelte 90. születésnapját, ennek kapcsán megismételte a Kossuth Rádió Nagyok című műsora a korábban vele készült portrébeszélgetést.

Eleven riportok, szokatlan életképek, merész táncfotók és beszédes művészportrék jellemzik Keleti Éva munkásságát a fotográfiában. Egyedi látásmódjával iskolát teremtett a színházi fényképezésben, de nemcsak az önkifejezés volt számára fontos, hanem a szakmai tehetséggondozás is. Elnöke volt a Magyar Fotóriporterek Társaságának, neki köszönhető a World Press Photo-kiállítások magyarországi megszervezése is.

„Keleti Éva teljes alkotói pályát futott be, amelynek koránt sincs még vége. A művésznő munkásságát csak a Magyar Távirati Irodánál (MTI) és jogelődjénél több mint 11 ezer kereshető felvétele fémjelzi az MTVA Fotóarchívumának oldalán. Ez a mi generációnk öröksége a művésznőtől, és egyben üzenet nem csak nekünk, hanem a jövő generációjának is. Hiszen ez a sok szép és érdekes pillanat, amik közül néhányat most láthatunk az MTVA aulájában, már nem tűnik el, nem veszik el. Hiszen Keleti Éva megörökítette őket” – mondta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Keleti Éva Kossuth-díjas művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje (Fotó: MTVA/Máthé Zoltán)

Keleti Éva már a hatvanas években iskolát teremtett a színházi fényképezés világában. Képei a hazai színháztörténet közelmúltjának kiemelkedő előadásait, népszerű művészek különleges pillanatait örökítette meg. Dolgozott többek között az MTI-nél, az Új Tükör-nél, a World Press Photo-kiállítások hazai bemutatásainál. Bár hatvanéves korában – korábbi elhatározásának megfelelően – abbahagyta a fotózást, de azt követően is aktív szerepet vállalt a magyar fotográfiai szakmai projektekben, viszont 2019-ben, 88 évesen, csaknem 30 évnyi szünet után újra elkezdett fotózni. Felkereste múltbéli modelljeinek egy részét, és sokan a jelenkor népszerű művészei közül is kamerája elé álltak.

„A munkámban mindig a jót és a szépet kerestem, és úgy érzem, hogy »odafentről« a Jóisten és az őrangyalok segítettek. Mindig jó emberek vettek körül, és a mai napon is látva ezt a sok kedves kollégát, aki összegyűlt a köszöntésemre, és látva ezt a gyönyörűen összeállított kiállítást az MTVA aulájában, úgy érzem, hogy hazaérkeztem” – fogalmazott Keleti Éva.

Keleti Éva, a magyar fotográfia nagyasszonya (Fotó: MTVA/Máthé Zoltán)

Keleti Éva hat évtizedes életművét a Műcsarnok 2019 végén, 2020 elején Élet/Kép címmel nagy sikerű retrospektív kiállításon mutatta be. 90 születésnapja alkalmából az MTVA-ban is kiállítása nyílt, melyet Keleti Éva személyesen nyitott meg.