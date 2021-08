Drogtörténelem: „Az török áfiumtól” az LSD-egyházig

Megosztás Tweet



Azt követően, hogy az új tálib vezetés megígérte az ópiumtermelés leállítását, a figyelem ismét az egyik legnagyobb mennyiségben előállított kábítószer termelésére irányult. Hazánkban már Zrínyi Miklós „Az török áfium ellen való orvosság” című művében az ámítás szinonimájaként használja az ópiumra utaló kifejezést, s ez is – más nyelvészeti emlékek mellett – arra utal, hogy a 17. században már ismerték ezt a drogot Magyarországon. Az Egyesült Államokban az 1960-as években még egyház alapítását is megkísérelte a drogfogyasztás „pápája”.

Az Afganisztánban váratlanul keletkezett hatalmi vákuum során a nemzetközi közvélemény érdeklődési körébe került a kábítószer-kereskedelem, miután a tálib szóvivő, Zabihullah Mudzsahid első sajtótájékoztatóján azt mondta: az új hatóságok nem hagyják, hogy a világ legnagyobb ópiumtermelője „valódi narkóállammá” változzon.

Hazánkban már az újkor idején felbukkan az ópium fogalma, s nem máshol mint a politikai közbeszédben. Zrínyi Miklós „Az török áfium ellen való orvosság” című művében az ámítás szinonimájaként használja ezt a kifejezést, s ez is – más nyelvészeti emlékek mellett – arra utal, hogy a 17. században már ismerték ezt a drogot Magyarországon.

Az áfium szó első írásos nyoma Zrínyinek a fönt idézett versében található a Szigeti veszedelemből, 1651-ből. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz.) szerint a szó oszmán-török eredetű: Zrínyi az afyon ’ópium’ oszmán szót valószínűleg tudatosan módosította az -iom/-ium latinos hangzású végződéssel. Az oszmán-törökbe a szó perzsa közvetítéssel kerülhetett az arabból. A szó végső forrása a görög οπίον [opion], ’ópium’ szó. Az áfium szó a magyarban csak rövid ideig, és főleg az irodalomban élt, a 19. században kiszorította az ópium szó – olvashatjuk a nyest.hu című nyelvészeti blogon, ahol a szó jelenlegi alakjáról is informál a szerző: „Az ópium szó a latinból került a magyarba, első írásos nyoma korábbi Zrínyi eposzánál: egy 1577 körül keletkezett szövegben már megtalálható. Természetesen ez a latin szó is a görögre megy vissza; ott eredetileg ’növénynedv’ jelentésű volt, ebből alakult ki a ’máknedv’ jelentés”.

A címben szereplő „áfium” az „ópiumot” jelenti, amelynek segítségével a „békességnek homálya” alatt folyamatosan terjeszkedő török hatalom a magyar nemzetet mintegy szendergésben tartja. Az ország békéről álmodik, miközben zajlik a háború, a török „gázolja nemzetünket, országunkat, mint egy erdei kan a szépen plántált szőlőt”. E mákony ellen kínál Zrínyi írása ellenszert (az alcím szerint: „Az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum”). Az önámító álomnak különösen veszélyes eleme a Habsburg segítségben való bizakodás, hiszen Bécs erejét „a fátum […] megtompította […] hervad titkos belső okokbul gyükere” – áll a Zrínyi-album című kiadványban.

A mohó európai?

A 20. századra a tiltott szerek fogyasztásának kérdése irodalmunkban is megjelenik. Csáth Géza író, orvos, pszichiáter (Kosztolányi Dezső unokatestvére) éveken át, naplószerűen rögzítette reménytelen küzdelmét a szerrel, mely végül tragikus vesztét okozta. Naplójában – számos egyéb érdekes kor- és irodalomtörténeti vonatkozás mellett – követhetjük ezt a küzdelmet:

„Mindenáron igen [...] reggeli előtt vettem az első adagokat 0,01 M alakjában. Ezzel a felöltözés, munka megkezdése a legkínosabb, sőt borzalmas aktusokká változtak. Így a délelőtt depresszió sokkal nagyobb volt, mint bármikor. Azután úgy rendeztem a dolgokat, hogy egész estig vagy késő délutánig nem fecskendeztem, de itthon, vacsora után, rövid időközökben még 2, sőt 3 adagot is alkalmaztam. A mai dosis nagyságát tisztán mai influenzás állapotom indokolja, mert míg az előző napokban 0,03-0,04 M-et vettem, ma 0,045 P és 0,013 M-re volt szükség. Mit csináljak. Ez a hét az utolsó, amelyhez minden reményemet fűzöm.”

Csátha a legkevésbé sem tartotta valamiféle lázadásnak szerhasználatát. Küzdelme éppen arról szólt, hogy utolsó leheletéig próbált a normalitás talaján maradni.

Az egzotikus vidékekről érkező drogok és a nyugati típusú kultúrában élő felhasználók Szerb Antal figyelmét is felkeltették. Így írja le a „keleti” és az európai ember eltérő drogfogyasztási szokásait, mentalitásbeli különbségét az Utas és holdvilág című regényében:

„- De hát, uram, maga akkor az emberiség ellensége - mondta Sári. - Terjeszti a fehér mérget.

Tönkreteszi szegény kínaiak százezreinek az életét. És még csodálkozik, hogy minden

becsületes ember összefog maga ellen.

- Ma chère - mondta a perzsa meglepő indulatossággal -, ne beszéljen olyasmiről, amihez nem ért. Magát félrevezetik az európai újságok ostoba humanitárius szólamai. Hogyan árthatna az

ópium a „szegény” kínaiaknak? Hát mit gondol, azoknak van pénzük ópiumra? Örülnek, ha

rizsre telik. Az ópiumot Kínában csak a nagyon gazdag emberek szívják, mert drága, és a

kiváltságosok privilégiuma, mint a többi jó dolog ezen a világon. Ez éppolyan, mintha azért

aggódnék, hogy a párizsi munkások túlságosan sok pezsgőt isznak. És ha a párizsi

gazdagoknak nem tiltják meg, hogy pezsgőt igyanak, amikor kedvük van, mi jogon tiltják meg a kínaiaknak?

- A hasonlat sántít. Az ópium sokkal rombolóbb hatású, mint a pezsgő.

- Ez is olyan európai elképzelés. Az igaz, hogy ha egy európai elkezd ópiumot szívni, az ő

számára nincs megállás. Mert az európaiak mindenben mértéktelenek, a falánkságban, a

házépítésben és a vérontásban egyaránt. De mi meg tudjuk őrizni a helyes mértéket. Vagy úgy

találja, hogy árt nekem az ópium? Pedig rendszeresen szívom, sőt eszem.

Kidüllesztette hatalmas mellkasát, azután megmutatta karizmait (…)”

Thomas de Quencey még küzdött, a „drogpápa” már népszerűsített

Az ópiumfogyasztásban erősen érintett Anglia irodalmi műveiben is találunk utalásokat a kábítószer fogyasztására. Az ópium mérhetetlenül romboló hatásairól Thomas de Quencey, a 18-19. században élt angol író számol be Egy angol ópiumevő vallomásai című, 1822-ben megjelent regényében:

„Álomszerű állapotban éltem. Nagyon ritkán tudtam annyira erőt venni magamon, hogy egy-egy levelet megírjak; rövid pár szavas válasz egy levélre, mely hozzám érkezett, ez volt a legtöbb, amire rá tudtam venni magam, és gyakran ez is csak akkor történt meg, amikor már a levél hetek vagy hónapok hosszú során át hevert asztalomon. Margaret segítsége nélkül az összes számla, nyugta mind a kutyáé lett volna, s az én egész háztartásom gazdasági egyensúlya - függetlenül attól, hogy a nemzetgazdaságé hogyan alakul - menthetetlenül felborult volna. (…)

(…) most már e jelenetek főszereplőiként undok madarakat, kígyókat, krokodilokat láttam megjelenni, főleg az utóbbiakat. Ettől az átkozott krokodiltól jobban irtóztam, mint a többitől együttvéve. Arra voltam kényszerítve, hogy krokodilok közt éljek, és ennek is, mint álmaimban mindennek, évszázadokig kellett tartania. Néha-néha sikerült a szökés, akkor kínai házakban ébredtem, bambuszasztalok közt stb. E székek és asztalok lábai mind egymás után megelevenedtek, és a krokodil iszonyatos feje, mohó szeme bámult rám ezer meg ezer alakban, miközben engem az undor fojtogatott, úgy álltam ott, földbe gyökerezett lábbal.(…) Éles hangokat hallottam, hozzám szóltak - álmomban mindent hallok, a legkisebb neszt is -, és abban a pillanatban felébredtem. Késő délre járt, gyermekeim pedig kéz a kézben álltak ágyamnál, hogy megmutassák nekem színes cipőiket, új ruháikat, vagy hogy lássam őket ünneplőjükben.”

Míg a kábítószer-használattal foglalkozó hazai és a külföldi szépirodalom leginkább a szerrel küzdő, mérkőző ember megpróbáltatásairól szól, Timothy Leary (1920 – 1996) amerikai pszichológus és író, a hippi mozgalom és a pszichedelikus tudatmódosító szerhasználat propagandistája a súlyos károsodást okozó tudatmódosító szerek használatára ösztönözte korának fiataljait.

Leary a Berkeleyn doktorált klinikai pszichológiából, majd a Harvard Egyetemen tanított. 1945-ben megnősült, két gyermeke született, de házassága nőügyei és alkoholizmusa miatt zátonyra futott, s felesége 1955-ben, férje születésnapján öngyilkosságot követett el. Mint arról a mult-kor.hu beszámolt, Leary érdeklődését felkeltette a Life magazin 1957-ben publikált cikke a pszilocibin gombáról, amelyet a mexikói indiánok mágikus szertartásaik során fogyasztottak. 1960-ban ő maga is ellátogatott Mexikóba, s az út örökre megváltoztatta életét. Hazatérve kísérletsorozatot indított a Harvardon, melynek során a varázsgomba és más hallucinogén vegyületek emberi szervezetre gyakorolt hatását tanulmányozta. Kísérleti alanynak először önként jelentkező rabokat és vallásos fiatalokat választott, a programhoz később vállalkozó kedvű hírességek is csatlakoztak: Aldous Huxley, Allen Ginsberg, William S. Burroughs és Jack Kerouac. A tudattágító szerekkel folytatott kísérletei miatt 1963-ban elbocsátották. Leary valóságos vallást épített az LSD köré. 1966-ban, az LSD betiltásakor egyházat alapított Liga a Spirituális Felfedezésekért elnevezéssel (angol rövidítése LSD), és a vallásszabadságra hivatkozva akarta elérni, hogy a Liga tagjai használhassák a tudatmódosító szert. Tanait az országot járva népszerűsítette, San Franciscóban 30 ezres tömeg előtt beszélt. Felmérhetetlen hatást gyakorolt a fiatalokra, Nixon elnök „Amerika legveszélyesebb emberének” nevezte. Leary 1970-ben elindult Kalifornia kormányzóságáért, kampánya ihlette John Lennon Come Together című dalát. A pszichológust összesen 29 alkalommal börtönözték be.

A korszak és Leary kulturális hatásai egyértelműek voltak a pszichedelikus rock zeneszámaiban; a The New Yorker pedig napjaink pszichedelikus reneszánszról ír. Az elmúlt évszázadok során tízmilliók életét tönkretevő drogok ártalmairól újabban kevesebb szó esik.

A címlapfotó illusztráció.