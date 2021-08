Elrajtolt az EFOTT, vasárnapig szabad a tánc

Megosztás Tweet



Két nagyszínpad is várja a fesztiválozókat szerdától négy napon át a 45. Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) Sukorón.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a fesztivál szerdán tartott nyitó sajtótájékoztatóján a hallgatók koronavírus-járvány alatt mutatott helytállását méltatva elmondta: több mint kilencezren vettek részt a védekezésben szűréseket végezve, a betegágyak mellett, vagy a mentők munkáját segítve.

Hozzátette: csak az Országos Mentőszolgálatnál több mint 62 ezer műszakot teljesítettek a hallgatók. Az elvégzett munkáért adómentes ösztöndíjat, valamint krediteket biztosítottak számukra, és az EFOTT-ra is meghívták őket, ahol a nulladik napon közel kétezren vették fel közülük a felajánlott ingyenes jegyet - emelte ki.

Arról is beszélt, hogy az idei felsőoktatási jelentkezések minden várakozást felülmúltak, több mint százezren akartak bejutni a magyar felsőoktatásba és több mint 75 ezret fel is vettek közülük.

L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő kijelentette: a helyi fiataloknak is fontos, hogy a Velencei-tó partján rendezik az EFOTT-ot. Köszönetet mondott Sukorónak, hogy a fesztivál mellé álltak, és már egyedüli házigazdaként segítik a kulturált szórakozást.

A helyi lokálpatrióták nevében - mert, mint mondta, két hét múlva leköszön az országgyűlési képviselői tisztségről - azt ígérte: a következő években is jó partnerei lesznek az EFOTT-nak. L. Simon László, aki azért mond le mandátumáról, mert július 31-i hatállyal kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum élére, jelezte azt a szándékát is, hogy jövőre a múzeum is kitelepül a fesztiválra, a Velencei-tó partjára.

Úgy fogalmazott: a Velencei-tó Magyarország egyik legjobb, legdinamikusabban fejlődő turisztikai desztinációja a fiatalok és a családok számára is.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva (Fidesz-KDNP), Sukoró polgármestere hangsúlyozta: a helyi lakosok nagy része is egyetértett az önkormányzattal az EFOTT támogatásában.

Azt mondta: Sukoró is nyertese a fesztiválnak, hiszen az elmúlt másfél évben a szervezőkkel több olyan infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre, amelyek a rendezvény után is megmaradnak.

Maszlavér Gábor főszervező elmondta: bár tavaly a járványügyi korlátozások miatt nem tudták megrendezni a fesztivált, idén két külföldi sztár - Flo Rida amerikai rapper és a Scooter német technozenekar -, valamint számos magyar fellépő, köztük a Halott Pénz, a Wellhello, a Follow The Flow, a Bagossy Brothers Company, Majka és Curtis, a Magna Cum Laude és Rúzsa Magdi is koncertet ad az EFOTT-on.

A fesztiválozók biztonságérzetét növelve két nagyszínpaddal, nagy szellős területen rendezik az EFOTT-ot és megnövelték a fesztiválsátrak területét is – tette hozzá.

Murai László, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke örömét fejezte ki, hogy másfél év után újra találkozhatnak a fiatalok egymással, barátságok, szerelmek szövődhetnek. Úgy fogalmazott: jó tudni, hogy a Velencei-tó partján vannak szövetségeseik, akiknek fontos a fiatalság.

A HÖOK elnöke hangsúlyozta: a fesztiválon sok sportos aktivitás is várja a résztvevőket, a nulladik napon például közel száz hallgatóval körbebiciklizték a Velencei-tavat. A szervezők tájékoztatása szerint 32 sportágat próbálhatnak ki ingyen a fesztiválozók.

Az EFOTT-on szerda délután előadást is tartó Steiner Attila, az ITM körforgásos gazdaság fejlesztéséért, illetve energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára a megnyitót követően a közmédiának nyilatkozva a klímaváltozást korunk egyik legnagyobb kihívásának nevezte.

Kiemelte: európai uniós célkitűzés, és Magyarország is osztja azt, hogy 2050-re elérjük a klímasemlegességet, ezért pedig a mostani fiatalok generációja tud a legtöbbet tenni.