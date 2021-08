Már lehet regisztrálni a Szent István-terem felfedezésére

Megosztás Tweet



Két hét múlva, augusztus 20-án megnyitja kapuit az újjászületett Szent István-terem a Budavári Palotában és a hozzá kapcsolódó különleges kiállítás.

A tárlat nemcsak azt mutatja be, miképpen jött létre a magyar iparművészet korabeli csúcsteljesítménye, de betekintést nyújt Szent István király ma is aktuális örökségébe és annak kortárs művészeti értelmezésébe. A kiállításon nemzetközi szempontból is jelentős, izgalmas munkák lesznek láthatóak – olvasható a Nemzeti Hauszman Program közösségi média felületére feltöltött bejegyzésben.

A rövidített csoportos tárlatvezetések minden nap délelőtt 10 órától negyedóránként indulnak. A látogatók foglalás nélkül, érkezési sorrend alapján a helyszínen is becsatlakozhatnak a soron következő turnusba korlátozott létszámban.

A Szent István-terem – A Budavári Palota csodája című tárlat olyan művek mentén vezeti a látogatót, amelyek jelentős esztétikai élményt nyújtanak, miközben a megjelenő tradíció a jelen nézőpontjából válik igazán fontossá.

A kiállítás egyik különlegessége az a mozgó és beszélő hologram, amely Szent István király alakját jeleníti meg. Eddig Magyarországon hasonló installáció nem volt látható.

Szenzációnak számít Aba-Novák Vilmos festménye, amelynek létezéséről a művészettörténet ugyan tudott, de kiállításon mostanáig nem volt látható.

Az 1936-ban született alkotás azt jeleníti meg, amikor Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának. A festmény eredetileg a budapesti városmajori templom freskóterveként készült, és 1938-ban a Műcsarnok Szent István-kiállításán kiemelt első díjat kapott.

Festmény, grafika, szobrászati plasztika, installáció és kisfilm mellett Szent István 1635-ben Rómában készült nagy hermáját is láthatjuk, melynek különleges talapzatát a korszak legnagyobb szobrásza, Giovanni Lorenzo Bernini készítette. A világ egyik legnagyobb hermáját megalkotása óta a zágrábi egyházmegye székesegyházában őrzik, Budapesten most először csodálhatjuk meg.

Havadtőy Sámuel képzőművész kifejezetten erre a helyszínre alkotta meg azt a tíz kapura épülő installációt, amely Szent István király Imre herceghez írt intelmeinek csaknem ezeréves szövegén alapul.

Az alkotás része egy kisfilm is, amelyben a magyar kulturális élet ikonjai szintén a mű tíz fejezetéből mondanak el egy-egy hozzájuk közel álló mondatot.

Barabási Albert-László, Berecz András, Bodrogi Gyula, Böjte Csaba, Egerszegi Krisztina, Havadtőy Sámuel, Miklósa Erika, Péreli Zsuzsa, Rakovszky Zsuzsa és Vásáry Tamás tolmácsolásában az Intelmek mondatai kifejezetten aktuálisnak hatnak.

A kiállítás kurátora Gulyás Gábor filozófus, esztéta, aki a magyar művészeti életben az elmúlt másfél évtizedben három nagy intézmény (a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum, a budapesti Műcsarnok és a debreceni MODEM) vezetésével szerzett nevet magának, emellett mintegy hetven jelentős kiállítást rendezett Magyarországon és külföldön.