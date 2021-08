Babits Mihály hétköznapi életét is megismerhetjük felesége fényképeiből

Megosztás Tweet



Török Sophie-nak, Babits Mihály feleségének hála rendkívül egyedi és sokszínű az utókorra maradt Babits-hagyaték. A könyvekből, levelekből és fényképekből álló gyűjtemény egyediségét Török Sophie képei teszik még értékesebbé, melyek által mint hétköznapi embert láthatjuk a költőt. A hagyaték feldolgozásáról Földesi Ferenc, az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárának osztályvezetője beszélt bővebben az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában.

A Babits-hagyaték a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb gyűjteménye, körülbelül 25 ezer tételből áll. A könyvek, kéziratok, levelek és fényképek gyűjtését és megőrzését a költő feleségének, Török Sophie-nak köszönheti az utókor – derült ki a Librettóban. Az OSZK Kézirattárának osztályvezetője azt is elmesélte a közmédia műsorában, hogy Török Sophie maga is megtanult fényképezni, és saját maga által készített fotókkal is dokumentálta a költő életét.

„A fényképgyűjtemény egészen különleges, hiszen a legtöbb híres íróról, költőről leginkább protokolláris, beállított képeket ismerünk, Török Sophie felvételein azonban megjelenik a hétköznapi élet is. Megörökítette Babits és barátainak mindennapjait az esztergomi Előhegyen és a fővárosi Attila úti házban is. Így például azt is láthatjuk, amint az esztergomi strandon fürdőznek”

– mesélte Földesi Ferenc a Librettó műsorvezetőjének, Galán Angélának a több ezer képből álló gyűjtemény részleteiről.

A hagyaték részét képezi 6600 levél is, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálva tár a közönség elé. Hogy kikkel és miről levelezett a költő, valamint, hogy mikortól tekinthető meg a gyűjtemény, az kiderül a Librettóban elhangzott beszélgetésből.

Librettó – minden hétköznap 19 órától az M5 műsorán!