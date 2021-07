Ókori csatornát és utat rejtett a világörökségi helyszín

A több mint tíz méter széles csatornát és az utat a múlt héten tárták fel a hollandiai Nijmegen város közelében. Az ottani jelentős római kori település, állandó katonai bázisokkal, a napokban nyerte el az UNESCO-tól a világörökségi helyszín státuszát.

Nijmegen a Rajna deltájának egyik ága, a Waal mellett fekszik, a Római Birodalom akkori határán – emlékeztet közleményében a szervezet, hozzátéve, hogy a felfedezés egyedülálló az ország e régiójában. A római határvonalnak, a limesnek a Rajna mentén fekvő szakasza került be a napokban a világörökség helyszínei közé.

As of today the Frontiers of the Roman Empire - The Lower Germans Limes are official inscribed on the UNESCO World Heritage list. Very proud to be working in Gemeente Nijmegen, which such an important Roman History!https://t.co/GwLaMdx85n

— Jesper.de.Raad (@JesperdeRaad) July 27, 2021