Annyi áramot fogyasztottak a Népstadionban, mint egy egész város: 35 éve rázta meg a Queen Budapestet – FOTÓK

Mintegy 75 ezer magyar rockrajongó töltötte meg a Népstadiont 1986. július 27-én, amikor a Queen először koncertezett a vasfüggöny mögött. De nemcsak ez volt a fellépésben a kuriózum, hanem az is, hogy a magyar filmes világ színe-java dolgozott a koncertfilmen, amelynek ígéretével Budapestre csábították a zenekart. Freddie Mercury, Brian May és társai vidám hangulatú gokartozással avatták fel az azokban a napokban elkészült magyar F1-es pályát, a Hungaroringet.

A Queen együttes szárnyashajóval, Bécs felől érkezett Budapestre, ahol öt napot töltöttek el. Azonban nem ott kötöttek ki, ahol eredetileg tervezték, mert olyan tömeg gyűlt össze a rakparton a rajongókból. Az országba való beléptetést emiatt már Komáromban letudták.

A zenekart Hegedűs László koncertszervező hívta meg hazánkba, ami nem volt egy egyszerű feladat. Már 1983-ban is megkísérelte, végül pár évvel később járt sikerrel.

Bár ekkor sem tudott annyi pénzt ajánlani a magyar állam, amennyiért a Queen akkoriban fellépett, így mással kellett idecsábítani az együttest. Hegedűs a magyar filmipar legjavát ajánlotta fel egy koncertfilm elkészítéséhez, amely végül nyereségessé tette a koncertet.

A Live in Budapest című filmet az állam fizette és a Mafilm készítette. Rendezőnek Zsombolyai Jánost kérték fel, és 17 operatőr dolgozott rajta. Az ország összes, szám szerint 17 darab 35 milliméteres filmre forgató kameráját összegyűjtötték a film elkészítéséhez, s ez akkoriban nagy dolognak számított, a VHS korában ez igazi csúcstechnológia volt.

A Mafilm teljes lámpaparkját a Népstadionba szállították, hiszen a felvételen nemcsak a zenekarnak, de a közönségnek is látszania kellett. Később azt nyilatkozták, hogy a stadion áramfogyasztása aznap este felérhetett egy egész városéval.

Az utómunkálatok villámsebességgel zajlottak, a film bemutatója 1986. december 12-én volt.

A film 1987-ben Londonban a British Video Awards díjkiosztóján elnyerte az év Legjobb zenés videója díjat. De az egyik legnagyobb elismerés talán az, amit a gitáros, Brian May mondott róla:

„Maga a film egy nyugati jelenséget kelet-európai szemmel láttat, ettől külön érdekes. Ha Angliában készül, nem ilyen lett volna, illetve, ami ott készült velünk, nem is ilyen lett. A különbség például az, hogy sokkal emberibb az egész. A filmesek, ahogy mi megszoktuk, arra törekszenek, hogy a fényhatásokat, a zene erejét megragadják. Ez a film viszont tele van ritka szép pillanatokkal. Például Fred a reflektorfényben áll, aztán a reflektort másra irányítják, de a kamera rajta marad, és ő elmosolyodik. Szóval látjuk a nagy jelenetet, aztán egyszerre csak… (Freddiet utánozza, aki egy fintorral elfordul), és ez nagyon emberi. A másik meg az, hogy a kameramozgatás nagyon szenzációs, ez nagyon feldobja a filmet, a zoomok, a plánok. És a vágás… csodálatos, igazán remek.”

A felújított változat Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest, Magyar rapszódia: a Queen élőben Budapesten címen, amely egy szójáték Liszt Ferenc Magyar rapszódiák(Hungarian Rhapsodies) és a zenekar Bohemian Rhapsody (bohém rapszódia) című műveiből 2012-ben jelent meg, 5.1-es hanggal.

A film mellett a zenekar azt is nagyon várta, milyen lesz majd a vasfüggönyön túl koncertezni, mert ebben még nem volt tapasztalatuk.

A koncertre hetvenezer néző volt kíváncsi, a jegyek – átlagban 200 forintos áron voltak kaphatók (volt olcsóbb és drágább is) – pedig két nap alatt elfogytak. A koncerten nem voltak rendőrök, hogy ne provokálják a fiatalokat. Ez a szervezők kérése volt az állam felé. Így hát sportolókkal és egyetemistákkal biztosították a rendet, de három percre a stadiontól pár száz rendőr a készenléti rendőrség laktanyájában készen állt. Végül nem volt szükség arra, hogy bevessék őket.

A koncert egyik leghíresebb pillanata, amikor Freddie Mercury elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, és a filmen az is látható, hogy mennyit készült erre.

A zenekar tagjai kiélvezték az itt töltött időt, egyik nap a Hungaroringen gokartoztak, másik nap a dobos, Roger Taylor 37. születésnapját ünnepelték a hotelben. Freddie Mercury több régiségkereskedésben is járt, egy szentendrei galériában pedig még műtárgyakat is vásárolt magának, valamint a pálinkát is megkóstolta.

Persze mindenhova négy-négy testőr kísérte az együttest.

A koncertjeik előtt egy hónappal mindig előre küldték a zenekar valamelyik tagját, ha számukra új országban léptek fel. Így jött Brian May két kísérővel Magyarországra, hogy feltérképezze a helyszínt. Az érdekelte, hogy a szervezők mennyire tudják megvédeni a zenekar inkognitóját. De eltévedtek, és Biatorbágyon kötöttek ki. Hegedűs Lászlót hívták telefonon, hogy „valami bájatorbegi nevű helyen” vannak.

„A biatorbágyi kocsmához kellett hajtanom lóhalálában, miközben lelki szemeim előtt már a falu teljes lakossága rárontott Brian Mayre, és a ruháit tépkedte. Berohantam a helyre, ami egy lepukkant, füstös vidéki kocsma volt, férfiak üldögéltek az asztaloknál a hosszúlépésükkel, szemben pedig egy mindenféle kilöttyintett lőrétől nedves fémpult, amin három, tetőtől talpig bőrruhába öltözött ember könyökölt. És hihetetlenül boldogan vigyorgott! Egy fillér nem volt náluk, csak hitelkártya, a kocsmáros meg vállon veregette és megkínálta őket keverttel. Brian még évekkel később is emlegette, hogy milyen finom volt a kevört. Megvendégelték anélkül, hogy bármi sejtelmük lett volna arról, hogy ő a Queen gitárosa, és ez rendkívüli boldogsággal töltötte el” – mondta a szervező a Lángoló gitároknak adott interjúban.

A teljes 2012-es felújított változata a filmnek angolul megtalálható a YouTube-on:

Freddie Mercury egy interjúban azt mondta, hogy ha él még, mindenképp újra ellátogatnak hazánkba. Erre sajnos nem került sor (Freddie 1991. november 24-én hunyt el).

Bécsből érkezett a Queen együttes. A fotó a budapesti kikötés előtt készült (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A Bécsből hajóval érkező Queen együttest várják a rajongók a Duna-parton (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A 37. születésnapját ünneplő Roger Taylor (sötét szemüvegben), a zenekar dobosa felvágja ünnepi tortáját a Hotel Intercontinentalban, mellette Freddie Mercury, a Queen énekese (k). A szállodában a budapesti vendégszereplésre érkezett Queen együttes tagjai fogadást adtak a sajtó képviselőinek (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Rajongók a Queen együttes koncertjén a Népstadionban július 27-én (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A Queen koncertje a zsúfolásig megtelt budapesti Népstadionban (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Freddie Mercury (felül), Brian May, Roger Taylor és John Deacon (alul b-j), az angol Queen együttes tagjai a zenekar koncertjén a Népstadionban (Fotó: Nemzeti Fotótár)