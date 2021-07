Melyek a legjobb vidéki éttermek Magyarországon?

Megosztás Tweet



A Dining Guide Top 10+2 éttermének listájára idén három vidéki étterem, a Platán Gourmet, a Bisztró42 és az Anyukám Mondta Étterem is felkerült – ilyenre a Dining Guide történetében eddig nem volt példa.

Ha sorban ki szeretnénk próbálni hazánk legjobb vidéki éttermeit, izgalmas országjáró gasztrotúra áll előttünk: Tatán két étterem is vár minket, célpontunk lesz Encs, Villány és a Balaton-part, ellátogathatunk Őriszentpéterre és Somlóvásárhelyre, és Esztergom legújabb éttermét is felfedezhetjük.

Platán Gourmet – Tata

(Fotó: Dining Guide)

2021-ben a Platán Tata csoport egy új fine dining étteremmel, a Platán Gourmet-val bővült. Pesti István visszatért a gyökereihez, hiszen alapvetően évtizedeken keresztül csak a fine dining stílusú helyekkel lehetett a chef munkásságát azonosítani. A Platán Gourmet egyértelműen egy ízig-vérig magas minőségű gasztronómiát felvállaló koncepció. A konyhai stílus nehezen kategorizálható, a vidéki éttermek utóbbi években trendszerű farm-to-fork elgondolását elkerülve inkább a nagyvárosi, kozmopolita gondolkodásmódot képviseli.

Bisztró42 – Esztergom

(Fotó: Dining Guide)

Az esztergomi Bistro42 gasztronómiai koncepcióját a budapesti St. Andrea étterem egykori konyhafőnöke, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-chef pozíciókban. Barna Ádám a magyar gasztronómia elmúlt éveinek egyik lényeges felfedezettje: érthető, finom, progresszív jegyeket felmutató konyhája népszerű a gourmet éttermi stílust kedvelők körében. A Bistro42 konyhai filozófiája a chef eddig megismert, jól beazonosítható kézjegyeit hordozza magán. A kínálat az újkori magyar gasztronómia alapjaira épül, de azokat kortárs módon, a chef szemléletében mutatják be. A modern bisztró/étterem gondolkodásmódja jól igazodik a vidéki kisváros hangulatába.

Anyukám Mondta Étterem – Encs

(Fotó: Dining Guide)

Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs éttermének története 1995-ben kezdődött a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisvárosban, Encsen, amely azóta kulináris úticéllá vált itthon, a vendégkörük egy része pedig a szomszédos Szlovákiából érkezik. Az elmúlt évtizedekben megszámlálhatatlan focaccia és tiramisù fogyott az Anyukám Mondta asztalainál, ez alól pedig csak a vasárnapok voltak kivételek, hiszen az szent és sérthetetlen a testvérpár által működtetett családi vállalkozásban. Kínálatukban a pizzákhoz, pastákhoz, valamint a magyar konyha kedvenceihez más nemzetek emblematikus ételei is becsatlakoztak, de a smoker és a grillrács is sűrűn izzik náluk. Az eredeti olasz alapanyagok használatában mindig élen jártak, húsokból is a legjobbakat kínálják, zempléni báránnyal, mangalicával, fürjjel, vízibivallyal az étlapon.

Platán Bisztró – Tata

(Fotó: Dining Guide)

Az idei évtől Tatán megkülönböztethetjük a fine dining Platán Gourmet koncepciót és a bisztró éttermet. A menü színes képet mutat: minőségi külföldi és magyar alapanyagokkal dolgoznak. Kóstolhatunk angus steaket, lazacot, tőkehalat éppúgy, mint sertéslábat, nyulat, mangalicát vagy kacsacombot. Leheletnyi ázsiai behatás is érzékelhető. A tálalás a klasszikus bisztró stílustól eltérően fine diningba hajlik, természetesen a helyhez nagyon igényesen igazítva. Az utóbbi években megújult desszertválaszték nagyon pozitív változás, ezzel a profillal magasan kiemelkedik a vidéki éttermek sorából.

Kistücsök Étterem – Balatonszemes

(Fotó: Dining Guide)

Jövőre 30. évfordulóját ünnepelheti a déli part ikonikus vendéglője, a balatoni gasztroforradalom elindítója, amely 2021-ben is közönségkedvenc. Kibővítését és megújulását követően már Kistücsök Food&Room néven szálláshelyként is szolgál, és külön éttermi egységgel is jelentkeznek Séfszoba néven, ahol kizárólag degusztációs menüt kínálnak, az évszak és a régió friss terményeire alapozva, míg a nagyétteremben a Kistücsöktől megszokott konyhai stílust és kedvenceket viszik tovább (mint a kovászosuborka-leves, szász húsleves, a kacsacomb káposztás cvekedlivel vagy a vaddisznóhúsos házi szélesmetélt). Hangsúlyt kapnak a vegán ételek is, az eddigi Régiónk ízei menü a Régiónk vegán ízei menüvel egészült ki.

Sauska 48 – Villány

(Fotó: Dining Guide)

A Sauska 48 kétségtelenül Villány legerősebb gasztronómia célpontja. Az étterem konyhai filozófiáját jegyző nagy múltú chef, Bicsár Attila itt alkotta meg a „felszabadult falusi gourmet konyha” fogalmát, amihez Sauska Krisztián igazán méltó, emlékezetes helyszínt biztosított. A tehetséges chefnek köszönhetően a Sauska 48 már a nyitástól kimunkált ételekkel, egyszerű, de magabiztosan teljesítő konyhával várja a Villányba utazókat. Az étterem a vidéki magyar konyha felé fordul, de ezt kényszermentesen oldja meg. Az étlap kínálata folyamatosan, aktuálisan változva igyekszik követni a szezonalitást, él a környékbéli termelők által biztosított lehetőségekkel. Természetesen tokaji és villányi Sauska borok kísérik az étlapot.

Botaniq Turai Kastély Pálmaház – Tura

(Fotó: Dining Guide)

Budapesttől 50 km-re, Turán található az egykori főúri rezidencia, a Schossberger-kastély. A kastély teljes műemléki rekonstrukciója után kialakított magas presztízsű szálláshely első működő étterme a Botaniq Étterem, amely jelenleg a Pálmaház menüvel várja vendégeit. A Botaniq gasztronómiai koncepcióját az Onyx étteremből megismert Mészáros Ádám chef jegyzi. A konyha gondolkodását a régió alapanyagai határozzák meg. A menü jól igazodik a magas minőségű kastélyszálló „mindennapjait” kiszolgáló főéttermével szemben támasztott elvárásokhoz. Az étterem kínálata a kortárs magyar és nemzetközi konyhák ételeit ötvözi, teszi ezt közérthetőségre törekedve, de a tálalást gourmet stílusjegyek határozzák meg.

Pajta – Őriszentpéter

(Fotó: Dining Guide)

Az előremutató gondolkodású, családi vállalkozásként működtetett Pajta és a konyhát jegyző Farkas Richárd chef farm-to-table étterme országos népszerűségre tett szert az elmúlt években. Saját kertjükben termesztett zöldségek-gyümölcsök is asztalra kerülnek, az erdők-mezők adta vadnövényeket pedig akár az erre nyitott vendégekkel közös programként is gyűjtik. A fenntarthatóság fontos alapkövük, az Őrség emblematikus alapanyagaira építő étterem (tökmag, tökfélék, hajdina, homoktövis, vadhúsok) konyhai elgondolása a progresszív skandináv konyhák stílusában fogalmazódik meg. Az étterem változatos, a térséghez és a szezonhoz igazított menüsorral várja vendégeit.

Kreinbacher Birtok – Somlóvásárhely

(Fotó: Dining Guide)

A népszerű somlói presztízsborászat és pezsgőház fine dining koncepciója. A birtok étterme az elmúlt időszakban jelentős változáson ment keresztül. Konyhájának vezetését a korábbi Babel étterem társ-chefje, a külföldi konyhákon is edződött Langer Gábor vette át. Az étterem gasztronómiája mára teljesen kiforrott, jól illeszkedik a helyszínéül szolgáló nagyformátumú pincészet és boutique szálloda stílusához. Az étterem hozza a minőségi, érzékeny gourmet konyhák színvonalát, fine dining stílusában finoman tetten érhetőek a világkonyhák fúziós irányzatai. Az étlap régiós alapanyag használata mellett megjelennek a prémium, nemzetközi piacról érkező komponensek is.

Mór24 – Balatonfüred

(Fotó: Dining Guide)

Almás Edit és Albrecht Tamás a fél világot bejárták, hogy végül hazatérjenek és megcsinálják Balatonfüred és megkockáztatjuk, hogy a térség legtrendibb és legfiatalosabb „kistányéros” bisztróját. A MÓR24 szolid kommunikációjával és nyitott személyiségével kalauzolja azokat a gourmet-kat, akik kilépnének a szokásos balatoni klisékből, és valami frissre vágynának. Megtestesítik mindazt, amit a foodsharing jelent, menülapjukról érdemes két főre kalkulálva mindent berendelni és osztozni az élményben. Az alapanyagok használatát próbálják a farm-to-table elgondoláshoz igazítani, amit tudnak, a környékről szereznek be. Belső terük otthonos, teraszukon viszont még jobban csúsznak a natúr borok, házi szörpök, kisüzemi sörök.

Top 10 vidéki étterem az Audi-Dining Guide top 100 Étteremkalauza szerint:

Platán Gourmet

Bisztró42

Anyukám Mondta Étterem

Platán Bisztró Tata

Kistücsök Étterem

Sauska 48

Botaniq Turai Kastély Pálmaház

Pajta

Kreinbacher Birtok Somló

Mór24

„Egy ország gasztronómiai térképén szereplő összes éttermet nagyon nehéz összehasonlítani egymással. Ezért az Audi–Dining Guide TOP100 Étteremkalauz pontszámainak kialakításánál azt is figyelembe vesszük, hogy az adott éttermi típustól elvárható színvonalhoz képest milyen teljesítményt nyújt. A teljesítmények pontozásakor az éttermek minőségének összehasonlítása mellett azt a szempontot is értékeljük, hogy az étterem mennyire azonosítható azokkal az ígéretekkel, amelyeket magáról állít. Ez egy lényeges szempont, hiszen az étterembe járók a számukra új, ismeretlen vendéglátóhelyekről elsősorban az éttermek honlapjáról vagy közösségi kommunikációs felületeiről tájékozódnak, így az éttermi állítások szakértői szemmel való ellenőrzése komoly fogyasztóvédelmi” feladat – mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója.