Liftajtóba verte a fejét csalódottságában az első nagymester, akit Polgár Judit legyőzött

A magyar sakkozó az első lépéseket édesanyjától tanulta, első edzője pedig édesapja volt. Minden idők legjobb női sakkozója, aki tizenegy évesen már a The New York Times címlapján szerepelt. Polgár Judit ma ünnepli 45. születésnapját.

Polgár Judit 1976. július 23-án született Budapesten. Magántanuló volt, mivel szülei gyermekeik (Judit és két nővére, Zsuzsa és Zsófi) példáján keresztül mutatták be, hogy a korán elkezdett, céltudatos neveléssel sikeres és ép lelkű embereket lehet felnevelni.

A Polgár család tagjai: Polgár László és felesége, Altberger Klára, Polgár Judit, Polgár Zsuzsa és Polgár Zsófia (elöl, b-j) (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A magyar sakkozóból 1991-ben lett nemzetközi nagymester. Ekkor 15 éves és 4 hónapos volt, így megdöntötte Bobby Fischer rekordját, aki egy hónappal idősebben szerezte meg a címet.

Nyolcszoros sakkolimpikon a nyílt kategóriában, kétszeres női sakkolimpiai bajnok, a nyílt kategóriában kétszeres olimpiai ezüstérmes, nyílt kategóriában egyéni Európa-bajnoki bronzérmes, magyar szuperbajnok. 12 és 14 évesen korosztályos világbajnok lett a fiúk között. „Nekem és a szüleimnek a felnőtt abszolút világbajnoki cím volt a célunk, és nem a női világelsőség, ezért – három torna kivételével – csak nyílt és férfi versenyeken ültem asztalhoz” – olvasható a hivatalos oldalán közzétett önéletrajzában.

A sakkozók hagyományos, évenként odaítélt Oscar-díját nyolcszor kapta meg (éves teljesítményért hat évben is, az évszázad női sakkozója címet 2001-ben, a FIDE Caissa-díjat pedig 2012-ben nyerte el), 2018 óta pedig a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) tiszteletbeli alelnöke.

Minden idők legjobb női sakkozója. Ő az egyetlen nő, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt. Legmagasabb pontszáma 2735 pont, amelyet 2005-ben ért el. Ezzel nyolcadik lett a világranglistán, valamint az első és egyetlen női játékos az első tízben.

„Kilenc évesen New Yorkban nyertem az első nemzetközi versenyemet, amit a címlapján közölt a The New York Times. Tizenegy voltam, amikor Brüsszelben, életemben először legyőztem egy nagymestert. Emlékszem, a nagymester csalódottságában a liftajtóba verte a fejét”

– írta önéletrajzában.

Nővéreivel, Zsuzsával és Zsófival, valamint Mádl Ildikóval 1988-ban először nyert női olimpiai bajnokságot a magyar sakktörténelem során. 1989-ben a női világranglista élére került, amelyet 25 éven át vezetett (2014-ig), ezzel Guinness-rekordot állítva fel.

Több mindenben is első volt, például:

Az első lány, aki korosztályos fiú világbajnokságot nyert, ráadásul két alkalommal.

Az első nő, aki a legjobb tíz közé került az abszolút világranglistán.

Az első nő, aki Európa-bajnokságon abszolút kategóriában érmet szerzett.

„A sakktörténet összesen 20 világbajnokot tart számon, közülük tizenegyet (például Borisz Szpasszkijt, Anatolij Karpovot, Garri Kaszparovot, Viswanathan Anandot, Magnus Carlsent) nemzetközi versenyen, párosmérkőzésen vagy világválogatottként legyőztem. 2011-ben a férfi Európa-bajnokságon bronzérmes lettem, nyolcszor a férficsapat tagjaként képviseltem Magyarországot a sakkolimpián, amellyel két ezüstérmet szereztem, a másodikat 2014-ben.”

A 2020-as Netflix-sorozatot, A vezércselt részben akár róla is mintázhatták volna, Polgár Judit úgy nyilatkozott: „voltak olyan részek, amikor déjà vut éreztem – akár én is lehettem volna azokon a mérkőzéseken.” Bár a sorozatbeli Beth más családi háttérrel, de szintén szélsebesen szárnyal a sakkozók ranglistájának élére. Polgár Judit nagyon hitelesnek tartja a sorozatot, azonban azt is elmondta, hogy az 1950-es években játszódó filmben háttérbe kerül az a fajta szexizmus, amit ő átélt az 1980-as évek végétől kezdve.

2014. augusztus 9-én jelentette be visszavonulását a versenysakktól. Ezután alapítványára és az iskolai sakkoktatás népszerűsítése felé fordította figyelmét. Alapítványát, a Polgár Judit Sakk Alapítványt 2012-ben indította el. Az általa készített képességfejlesztő sakk bekerült Magyarországon a Nemzeti alaptantervbe.

Polgár Judit Budapesten, az alapítványa irodájában 2015. szeptember 6-án. A sakk Oscar-díjas nemzetközi nagymester augusztus 20-án vette át a Magyar Szent István-rendet (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az oktatás segítésére az alapítvánnyal tankönyv- és munkafüzet-sorozatot dolgozott ki, Sakkpalota címmel, amelyet tanári kézikönyvvel is kiegészítettek. Polgár Judit 2015-ben a Legjobb Európai Tananyag Díj különdíját vette át Frankfurtban a Sakkpalota Pedagógiai Program megalkotásáért.

Főszervezője a budapesti Világsakkfesztiválnak, amelyet 2015-ben rendeztek meg először, azóta pedig évente újra. Résztvevői amatőr és hivatásos sakkjátékosok, valamint egyszerű érdeklődők.

Számos elismerései közt szerepel a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2003), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2013) és a Testnevelési Egyetem díszdoktora (2020) cím is.

A sakk nagymester életének számos érdekessége közül válogattunk néhányat: