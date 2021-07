Rég elsüllyedt szigetet nézhetnek meg az érdeklődők

Megosztás Tweet



Töretlen a szejkefürdői mini Erdély-park népszerűsége, ahová több tízezren látogattak el az idei szezonban. Az elmúlt időszakban egy tavat is létesítettek az üzemeltetők a helyszínen, ahol a felduzzasztott Duna által elnyelt Ada Kaleh szigetének kicsinyített mását állították ki.

Mintegy 35 ezren látogattak el a szejkefürdői Erdély-parkba az elmúlt két hónapban, bel- és külföldi turisták is kíváncsiak voltak az ott kiállított makettekre – fejtette ki a Székelyhonnak Fazakas Szabolcs, a projekt ötletgazdája.

A park népszerűségét többek között annak is köszönheti, hogy folyamatosan újabb és újabb makettekben gyönyörködhetnek az érdeklődök. Nemrégiben a Dunát szimbolizálva kis tavat létesítettek az üzemeltetők a parkban, ahol elhelyezték Ada Kaleh (erdősziget) szigetének kicsinyített mását.

Ada Kaleh a törökök által lakott kis sziget volt a Dunán, ahol az ott élő emberek dohány-, szőlő- és rózsatermesztéssel foglalkoztak. A szigetet 1972-ben, a Vaskapu gátjainak megépítése után a felduzzasztott folyó elnyelte.

A sziget Orsova alatt körülbelül három kilométerre helyezkedett el.

Egyesek szerint Ada Kaleh szigete volt a minta Jókai Mór Az arany ember című regényében a Senki szigetéhez.

A maketten lakóházak, ugyanakkor az egykori erődítmény is látható. „Igaz, hogy nem Erdélyben volt a sziget, de mindenképp köze van Erdély történelméhez, mi pedig nyitottak vagyunk. Sokan nem tudták azt sem, hogyan nézett ki, de most láthatják” – magyarázta Fazakas.

Hozzátette,

a tónál lesz Herkulesfürdő, ugyanakkor a Nagyszeben melletti vízakna kicsinyített mása is. Tervezik még a közeljövőben egy alagút fúrását, hogy bemutathassák a parajdi, illetve a tordai sóbányákat.

A látnivalók folyamatosan bővülnek.

Közösségben gondolkodva Fazakas Szabolcs továbbra is nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy bár a turisták ellátogatnak Szejkefürdőre, de senki sem dolgozik azon, hogy Székelyudvarhelyre csábítsa őket. Arra kérte a turizmusban érdekelt vállalkozókat, hogy vigyék el plakátjaikat a parkba, ahol ingyenesen kihelyezhetik azokat.

Hozzátette, vállalkozókkal együttműködve ingyenesen engedik be a parkba a legalább öttagú, nehéz helyzetben lévő családokat, árvákat, akiknek ételt is biztosítanak. Mindemellett vakoknak és gyengén látóknak sem kell fizetnük a belépésért, a többi látogatóval ellentétben ők meg is érinthetik a maketteket.