Poraiból „születik újjá” József főherceg palotája a Budai várban, amiből 1951-ben munkásszállót csináltak

Megosztás Tweet



Elkezdődött József főherceg palotájának a rekonstrukciója. Az épület az 1945-ös ostrom idején súlyos, de nem végzetes sérüléseket szenvedett, megmenthető lett volna. Rekonstrukciója helyett 1951-ben munkásszállót alakítottak ki benne, ezután elhanyagolták, végül 1968-ban felrobbantották, majd elbontották. Azóta a telek beépítetlenül, a látogatók elől elzárva áll.

József főherceg a korábbi, 18. század végén épült Teleki-palotát 1902-ben Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján historizáló stílusban építtette át a Szent György téren. Korb 14 éven át dolgozott együtt Hauszmann Alajossal, közös munkájuk például a New York-palota. Később Giergllel alapított közös irodát, kettejük nevéhez a József főhercegi palota átépítése mellett számos jellegzetesen pesti, gazdagon díszített homlokzatú bérház fűződik és olyan nagyszerű épületek, mint a Klotild paloták vagy a Zeneakadémia – olvasható a Nemzeti Hauszman Program közösségi média felületre feltöltött bejegyzésében.

Az épület az 1945-ös ostrom idején súlyos, de nem végzetes sérüléseket szenvedett, megmenthető lett volna. Rekonstrukciója helyett 1951-ben munkásszállót alakítottak ki benne, ezután elhanyagolták, végül 1968-ban felrobbantották,

majd elbontották. Azóta a telek beépítetlenül, a látogatók elől elzárva áll.

Most a Nemzeti Hauszmann Program keretében eredeti állapotában építik újjá a palotát, a hozzá tartozó, neoreneszánsz stílusban épült egykori istállóval és a mesebeli palotakerttel. Az épület külseje hűen követi majd a Korb-Giergl páros terveit, belsőépítészeti, épületgépészeti és üzemeltetési szempontból ugyanakkor modern megoldásokat alkalmaznak.

A kert összeköttetésben áll majd az alatta elhelyezkedő, középkori zsidó rituális fürdővel, a Mikvével, amely lépcsőn és lifttel egyaránt megközelíthető lesz. A kertből a látogatók a szintén újjáépülő Ybl-lépcsőn lesétálhatnak majd a következő években megújuló Nyugati kertekbe is. Az építkezés részeként a Palota úton megépül a mintegy 300 autónak helyet biztosító Várgarázs III., amely segít a környék parkolási problémáinak enyhítésében, és lehetővé teszi, hogy a budai Vár autóforgalmát a jövőben tovább csökkentsük.

A munkálatok ideje alatt a Szent György utca Tabán felőli oldalát le kell zárni a gyalogosforgalom elől,

az esetleges további korlátozásokról a helyszínen kihelyezett táblákon, a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán és a Budavári Séták Magazinban is folyamatosan tájékoztatást nyújtanak.

A Magyar Királyi Honvédség egykori főparancsnoka, Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg rendkívül népszerű volt a korabeli Magyarországon. Nem véletlenül: kiváló katonai vezető volt, de emellett számos társadalmi ügyben is aktív szerepet vállalt, és fontosnak tartotta a magyar sport, kultúra és tudomány felvirágoztatását. Több birtoka, gyára, üzeme volt Magyarországon, egy időben a Margit-szigetet is birtokolta. Közéleti és tudományos munkát is végzett, például összeállította az első magyar-cigány szótárt.

A címlapfotó illusztráció.