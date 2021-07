Tudatosan megy szembe a normalitással a Cannes-ban fődíjat nyert pszichothriller

Megosztás Tweet



Kínos baklövés mellett, egy többeket is megbotránkoztató filmet hirdettek ki Cannes-ban az idei Arany Pálma győztesének. Az egyebek mellett leszbikus jelenetekkel tarkított Titán című francia filmalkotás az M1-nek nyilatkozó publicista szerint azzal érdemelhette ki az elismerést, hogy tudatosan szembemegy a normalitással – számolt be az M1 Híradója.



Hatalmas baklövéssel indult a 74. cannes-i filmfesztivál szombati díjátadója. A zsűri elnöke, az amerikai Spike Lee filmrendező már az este legelején tévedésből a fődíj nyertesét jelentette be a legjobb férfi alakítás helyett.

A film, amely az Arany Pálmát nyerte, a Titán – közölte a rendező, akit zsűritársai már nem tudtak megállítani. Szavait a teremben némi kuncogás után zavart csend fogadta.

A film rendezője, Julia Ducournau mindössze a második női direktor, aki a fesztivál történetében átvehette az Arany Pálmát. A Titán mégis a körülötte kirobbant botrány miatt marad emlékezetes.

A rendkívül felkavaró film ugyanis a pszichothriller és a horror keveréke. Főhőse egy sorozatgyilkossá vált táncosnő, aki férfiakat öl meg és egy autóval éli ki fantáziáit. Számos leszbikus jelenettel tarkított menekülése során pedig férfiként bujkál.

A film olyan erőszakos képsorokat tartalmaz, hogy számos néző rosszul is lett

– számolt be a francia sajtó. A Le Figaro című konzervatív napilap azt írta: a Titán bemutatója valódi horrorjelenetté vált. A lap idéz egy nézőt, aki kijelentette: nem lehet filmről beszélni, mert nem azt látott, csak egy hányingerkeltő, rémisztő előadást, amelyről ki kellett menekülnie. Több érdeklődőt pedig az ügyeletes mentőorvos látott el.

A rajongók szerint viszont a panaszkodók csak magukra vethetnek, mert nem voltak felkészülve a művésznő alkotásának befogadására.

„A kitekert érvelésben nincs semmi meglepő, hiszen a nemzetközi és hazai progresszív erőkre jellemző reakció, hogy ami a normális európai értékekkel szembe megy, az dicsérendő”

– mondta az M1-nek Trombitás Kristóf publicista.

A publicista hozzátette: mindez azért is különösen elkeserítő, mert a fesztiválon versenyzett Enyedi Ildikó filmje, a Füst Milán regényéből készült A feleségem története is. Az alkotást – amely egy férfi és egy nő házasságát mutatja be – a francia kritikusok is dicsérték és sajtó egy része a végső győzelemre is esélyesnek tartotta, végül azonban semmilyen díjat nem kapott.