Ötven szabadstrand várja a Balatonon fürdőzőket, bemutatjuk a legjobbakat

Több száz millió forintos fejlesztés ment végbe egy-egy balatoni szabadstrandon, így a pihenni vágyók modern körülmények között élvezhetik a napsütést, a nyugalmat, a fürdőzést. A Balaton körül több mint 50 szabadstrandon várják a kikapcsolódni vágyókat nyáron.



Júniusban gyűjtöttük össze, hogy hol strandolhatnak ingyen a Balatonon a forró nyári napokon. A balatoni szabadstrandok közül rengeteg újult meg az elmúlt évek során, az M1 Ma délután című műsorában három helyszínről jelentkeztek a csatorna tudósítói.

Fonyódon hat szabadstrand is található, amelyek egy 14 kilométer hosszú partszakaszon húzódnak. A balatoni város polgármestere, Hidvégi József elmondta, hogy a bélatelepi strand közel 170 millió forintos fejlesztésben részesült. Felújították a vizesblokkokat, kulturált fürdőhelyet, baba-mama szobát, gyerek játszóteret, vizes élményparkot hoztak létre, a lejárókat felújították. Környezetrendezést végeztek, új kukák, padok, eszközök kerültek elhelyezésre. „A 21. századi igényeknek megfelel” – mondta a polgármester. Sokan biciklivel érkeztek, mivel kerékpártárolók is vannak. A gyerekes szülők pedig nagyon örülnek a játszótérnek és az élményparknak. A sportolni vágyók számára a terület homokos sportpályákkal bővült.

A bélatelepi strand a Balatoni Szövetség által adott minősítési rendszerben, a Kék hullám zászló strandminősítési versenyben négy csillagot kapott.

Az északi parton nehezebb szabadstrandot találni, ám az örvényesi strand egyike az itt található strandoknak. Keczán Pál, a strand üzemeltetője elmondta, hogy az elmúlt két évben több ütemben, több mint 300 millió forint értékben történtek itt fejlesztések. Megújult a vizesblokkok is, új terasz, napozóterasz és parkoló található a területen. És amire nagyon büszkék vagyunk, az az, hogy szinte egyedülálló módon itt a Balaton-parton, nálunk van egy bazaltkavicsos napozóstég, ezenkívül pedig jobb és bal oldalon egy pontonhídrendszerrel növeltük a vízbe jutási lehetőségeket – fogalmazott.

Megújították továbbá a játszóteret, valamint épültek sportpályák is, amelyek egész napos kihasználtsággal működnek. A strand mellett a parkoló is ingyenes.

A Kék hullám zászló versenyen az örvényesi strand négy csillagot kapott, a Veszprém megyei strandok között pedig különdíjat.

A balatonberényi strand az a helyszín, ahol a fizetős strand melletti két kilométeres partszakaszon kutyások, horgászok és strandolók is megférnek egymás mellett. Tökéletes azok számára, akik nem vágynak nagy tömegre, mert a partszakaszt nádasok tagolják kis szigetekre. A szabadstrand előtt ingyenes a parkolás, van sportpálya és büfék is. Az aktív kikapcsolódásra vágyók számára is alkalmas a terület, ugyanis hatalmas, ligetes a part és a nagy füves, gyepes területen bármilyen labdajáték, csapatjáték játszható, de van egy sétány is, ahol kerékpározni, sétálni vagy futni is lehet.

