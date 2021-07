Faszobrászat láncfűrésszel: aprólékosan kidolgozott formák

Megosztás Tweet



Sárkányt, repülőt, de emberi arcot is kifarag pusztán láncfűrészt használva Gáborecz István szobrász. Az alkotóművész a Nyár 21 műsorában élőben is bemutatta, hogy minden apró részlet kidolgozható e nem éppen finom eszköz segítségével.

Egy bagoly megformázásához látott hozzá láncfűrésszel a Duna Televízió műsorában Gáborecz István, aki hat évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni ezzel a nem mindennapi szobrásztechnikával. Nem létezik számára lehetetlen, mint ahogy az a kész munkáin is látszik: a Nyár 21-be egy medveszobrot is elhozott, de a felvételeken látható, hogy sárkányt is kifaragott már. A közmédia műsorában bevallotta: esetében is előfordult már, hogy tűzifa lett az alkotásból.

A láncfűrészes faszobrászat titka a megfelelő eszköz használata, fontos a jó és strapabíró fűrész, hiszen egy-egy alkotás elkészítése órákig is eltarthat. A rendhagyó alkotói folyamatról IDE kattintva tudhatnak meg többet.

Címlapfotó: Duna Televízió