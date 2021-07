Derüljön ki végre, mit grillez az ország!

Divat lett a grillezés! Ma már nem kell hatalmas kert hozzá, akár az erkélyen is sütögethetünk – a biztonsági előírásokat betartva. Grillezünk barátokkal, családdal, munkatársakkal, de akár kettesben a párunkkal is. Ám vajon mi kerül a grillrácsra? A húsok vagy a zöldségek hódítanak jobban, esetleg a gyümölcsök és a halak? Egy országos felmérés most az ország kedvenc grillételeit keresi.