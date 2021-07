Teljesült Berkes Olivér álma: Clooney-val szerepel új klipjében

Megosztás Tweet



Volt, ami volt címmel jelent meg Berkes Olivér új dala, amelyhez Miami Vice hangulatú klip is készült. Az újdonságról árult el részleteket az énekes a Nyár 21-ben Rátonyi Krisztinának és Fodor Imrének, sőt az is kiderült, milyen nagy álma vált valóra.

„Egy újraindítás gomb jutott eszembe, mikor megírtam ezt a dalt a stúdióban. A tavalyi év sok nehézségét szeretném ugyanis lezárni vele” – mondta Berkes Olivér a Nyár 21-ben Volt, ami volt című újdonsága kapcsán, amelyben reggaeton alapok köszönnek vissza.

Klip is készült a dalhoz, amely Olivér kérésére, Miami Vice hangulatú lett, vagyis színes, optimista és vidám, nem mellesleg pedig valóra vált általa az énekes nagy álma is. „Nagyon régóta szerettem volna, hogy ha Clooney, a kutyusom is szerepelhet velem egy klipben” – árulta el Berkes Olivér, amely végre megtörtént.

A Nyár 21 színpadán elő is adta új dalát, amely a beszélgetéssel együtt ide kattintva megtekinthető.



Címlapfotó: Ökrös Levente