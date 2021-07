Startupok Thaiföldön: Üzleti történetek Délkelet-Ázsiából

Megosztás Tweet



Vegyük észre kellő időben a lehetőségeket, váljunk nemzetközivé, toborozzunk és neveljünk ki tehetségeket, de mindenekelőtt tartsunk ki, és jussunk túl a válságokon! – így foglalta össze sikerének titkát a Minor Group vezetője, Ázsia egyik legnagyobb vendéglátóipari, élelmiszeripari és szabadidős vállalkozásának alapítója. A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) legújabb kötete 11 üzleti történet révén világít rá arra, hogy miért pont Thaiföld lett oly sok elszánt és okos vállalkozó hazája.

Thaiföldön jelenleg a hagyományos társadalmi berendezkedés mellett, egy új, modern társadalom kialakulásának lehetünk tanúi. Míg a kiskereskedelem nagy részét továbbra is a termelői piacok és a családi kisboltok teszik ki, a modern kereskedelem megdöbbentő ütemben fejlődik. Az üzleti szektort tanulmányozva hamar feltűnik, hogy az ország nincs híján a vállalkozói kedvnek. Mi több, Thaiföld minden évben a világ legnagyobb vállalkozói szellemmel rendelkező nemzetek között szerepel.

A vállalkozók általában jól megbecsült, magas státuszú tagjai a thai társadalomnak. Ez a nőkre is ugyanúgy érvényes, sőt! A nők száma meghaladja a férfiakét mind az induló, mind a már meglévő vállalkozások tekintetében. Öt kontinens 35 magas és közepes jövedelmű országa közül a vállalkozói tevékenységet folytató nők aránya Thaiföldön a legmagasabb. A vezető beosztású nők aránya pedig szintén itt a legmagasabb a világon. Jelenleg a világátlaghoz viszonyítva másfélszer nagyobb eséllyel töltenek be felső vezetői pozíciókat.

A könyvben olyan személyiségeket ismerhetünk meg, akik megváltoztattak iparágakat, hatással voltak teljes üzleti szektorok céljaira, és nemcsak lenyűgöző történeteik hátterét mutatja be, hanem azt is, mekkora elszántsággal és akarattal tartottak ki elképzeléseik mellett, olykor még a jelentős kudarcok ellenére is. Nem vezetett mindig egyenes út a sikerhez. Sokan úgy értek célba, hogy próbálkozásaik során jobb útvonalakat, akár az eredeti elképzelésektől eltérő célokat találtak. Voltak olyan esetek is, amikor a változó környezet és a technológiai fejlődés következtében teljesen új alapokra kellett helyezni a cég alaptevékenységét. Minden megismert vezető hozzáállásában közös volt a töretlen kitartás és lelkesedés, hogy megtegyék a következő lépéseket, és elvégezzenek minden szükséges feladatot.

A kötet 1-1 részt szentel a családi vállalkozásoknak (Jubilee Enterprise PCL gyémántékszer-kereskedés; Vichaivej International Hospital Group; Sappe élelmiszer- és italgyártó vállalat); a női alapítóknak – az anyák erejének (Lamoon organikus babaápolási termékgyártó; Waraporn Salapao Konyhája); az igazi startupvállalkozóknak (Priceza ár-összehasonlító és online kereskedelmi keresőmotor; Wongnai életmódportál; At Vantage Co. Ltd. piackutató ügynökség; Alto Coffee kávé- és nagykereskedelmi üzletet; Thai Habel Industrial Co. Ltd. audiovizuális eszközök és háztartási kisgépek gyártója); valamint egyetlen kiemelt cégnek: a Minor Groupnak. (Ma a Minor a világ egyik legnagyobb szálloda-, élelmiszer- és kiskereskedelmi vállalata, mely jelentősen és gyorsan növeli jelenlétét Ázsia, Ausztrália és Óceánia, a Közel-Kelet, Afrika, Európa, Amerika és az Indiai-óceán térségének több mint 60 piacán.)

A délkelet-ázsiai vállalkozók mottója is lehetne az At Vantage vezetőjének fiataloknak szánt jó tanácsa: „Higgyünk a képességeinkben még akkor is, ha úgy néz ki a helyzet, hogy mi vagyunk a helyi Dávid a globális Góliátokkal szemben.”

Dr. Philip Zerrillo a szingapúri Singapore Management University marketingprofesszora.

Dr. Havovi Joshi a szingapúri Singapore Management University Centre for Management Practice igazgatója.

Pannapachr Itthiopassagul marketingszakértő, a thaiföldi Thammasat Business School docense.

