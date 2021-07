Béli Ádám: Eddig is menő volt itt dolgozni, de a jövőben még menőbb lesz!

Megosztás Tweet



Pályakezdőként nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik lesz az a hivatás, amelyből egy életen át tartó szenvedély lehet. A közmédia tehetséggondozó programja azonban valóra válthatja az álmokat. Béli Ádám a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója és a Petőfi TV riportere, Tótfalusi Fanni a hirado.hu-nak adott interjújában arról mesélt, miért érdemes részt venni a gyakorlatorientált három hónapos képzésen.

A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozási Programja azokat a fiatal tehetségeket keresi, akik életpályájukat egy professzionális médiaszakmai szervezetnél képzelik el, olyan nagynevű csatornák, mint az M4 Sport, a Duna Televízió, a Petőfi Rádió, vagy a mediaklikk.hu kötelekében. A legkiválóbban teljesítő résztvevőkre karrier- és munkalehetőség vár, legyen szó akár technikusi, operatőri, rendezői, szerkesztői vagy műsorvezetői pályáról. A gyakornoki program kapcsán kérdeztük a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV csatornaigazgatóját, Béli Ádámot, aki a többi között azt is elárulta, milyen feladatokkal találkozhatnak a jelentkezők a képzés során.

– A Petőfi TV-nél és a Petőfi Rádiónál minden a televíziózás és rádiózás területén előforduló klasszikus feladatkörrel és formátummal találkozhatnak a mentoráltak. Sokan azt mondják, hogy a média világába csak bekerülni nehéz, na meg kikerülni. Ez azért lehet így, mert nagyon speciális terület, ugyanakkor, ha valamilyen úton bekerül az ember, akkor készségeitől, tehetségétől, szorgalmától függően sok feladatkört kipróbálhat és találhat olyat, ami testhezálló vagy amiből szerelem lesz. Jellemzően szerkesztők, segédszerkesztők, műsorvezetők, riporterek, online szerkesztők dolgoznak tartalmi területen, de akit a szervezés érdekel inkább, az a gyártási területen is elhelyezkedhet. A közmédia számára fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű utánpótlás, ezért nyitottak vagyunk azokra a fiatalokra, akik média vonalon a közszolgálat iránt érdeklődnek. A jelentkező legyen érdeklődő és szorgalmas. Tekintsen lehetőségként arra, amit a közmédia nyújtani tud. Fontos, hogy a közszolgálat kijelöl egy morális-erkölcsi keretet, egy értékrendet, amit szerencsés, ha magáénak érez a jelentkező – fogalmazott Béli Ádám, aki részleteket is elárult a programról.

Béli Ádám

– A Közszolgálati Média Akadémia által támogatott gyakornokok egy ösztöndíjprogramban is részt vesznek, továbbá a gyakorlati oktatás mellett az a szervezeti egység, amely befogadja a jelentkezőt, folyamatos szakmai mentorációt biztosít nekik, továbbá különféle fejlesztési programokon, beszédoktatáson, stúdiógyakorlaton próbálhatják ki magukat. A mentorok, a szakmai felkészítés után gyakorlati feladatokon keresztül segítik a mentoráltat abban, hogy megtalálja a saját hangját és helyét, miközben elsajátítja az intézményi keretek közt szerveződő munkafolyamatokat. A legfontosabb, hogy a legtehetségesebbek közvetlenül felvételt nyerhetnek az MTVA-hoz – tette hozzá a szakember, aki szerint most is menő, de a jövőben még menőbb lesz náluk dolgozni.

– A Petőfi Rádió és Petőfi Tv egy nagyon izgalmas időszak előtt áll. Igazi multimédiás platformmá formálódunk és az A38 hajóra költözünk, ez önmagában is eléggé vagány munkahely képét mutatja. Ráadásul a legtöbb fesztiválon is ott vagyunk a zenészek és szervezők között. Már most is menő, de a jövőben még menőbb lesz nálunk dolgozni. Amikor nekem lehetőségem adódott, hogy a közmédiához igazoljak, egy percig sem haboztam. Biztos szakmai háttér, inspiráló lehetőségek és pályamodell, valamint egy rendkívül izgalmas, sokrétű közeg. Arról nem is beszélve, hogy a mi kollégáinkhoz jutnak először azok a zenék, amelyekből aztán sláger lesz a rádiókban, az információk, amikből hírek lesznek és még a TV Maci is velünk van!

Életre szóló élmény!

A Petőfi TV riportere, Tótfalusi Fanni úgy érzi, hogy bár még a pályája elején tart, máris életre szóló élményéket szerzett. A program kezdetén sokat jelentett számára, hogy egy mentor mindenben segítette és rengeteget tanulhatott tőle.

Tótfalusi Fanni

– A program során beszédórára is jártunk, amely rendkívül fontos és hasznos volt. 2020 augusztusában kezdtem el dolgozni a Petőfi TV-nél. Az első feladatom az volt, hogy cikket írjak a PetofiLive.hu weboldalára. Eleinte nagyon komoly fejtörést okozott, mert természetesen nagyon szerettem volna, ha jól sikerülnek, és jó érzés volt, amikor a címlapon megláttam a cikkeimet. Az első témám – augusztusi hőség lévén - a legyezők története volt. Ezután a társszerkesztők mellett dolgozhattam, előinterjúkat készítettem, anyagot gyűjtöttem az interjúkhoz és a háttérben dolgoztam az élő adások alatt, illetve fogadtam a vendégeket. Az első riporteri munkám – egy hónap elteltével – elég összetett feladat volt: portrét készítettem egy bácsalmási plébánosról, aki a papi hivatása mellett mentőápolóként is dolgozik. Egy riport előkészítése több fázison megy keresztül, már ez önmagában egy nagyon jó tanulási folyamat, hiszen a napi szerkesztőkkel, heti szerkesztőkkel folyamatosan egyeztetni kell, és ebből mindig rengeteget lehet tanulni. A forgatás után pedig jön az utómunka, a scriptelés és a vágás – részletezte Fanni, aki szerint azért más az MTVA gyakornoki programja, mert teljesen gyakorlatorientált.

– Ez az a műfaj, amit igazából élesben lehet megtanulni, és nem egy padnál ülve. Nem jártam speciális médiaiskolába, a Budapesti Gazdasági Egyetemen végeztem, nemzetközi gazdálkodás szakon, gazdaságdiplomácia szakirányon. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen marketing mesterképzésre járok, amit januárban fogok befejezni. A programnak köszönhetően egy teljesen új szakmát tanulhattam meg, ezen túl pedig azért is érdemes jelentkezni, mert nagyon jó itt dolgozni. Korábban én is bizonytalan voltam, de amint elkezdtem a gyakornoki programot, nagyon hamar rájöttem, hogy ezt szeretném csinálni hosszú távon is – tette hozzá. A fiatal riporter mesélt a kedvenc feladatairól is.

– A témákon mindig rengeteget gondolkodom, nyitott szemmel járok, és természetesen nagyon fontos, hogy érdekeljen az, amin éppen dolgozom. Alapvetően rendkívül kíváncsi ember vagyok, ami szerintem ehhez a munkához elengedhetetlen. Minden feladat nagyon izgalmas, már több különböző stílusú riportot készíthettem, a portrék készítését nagyon szeretem. Forgattam például egy parakajakozóval, pár hónapja pedig együtt edzettem a 68 éves „iron” nagyival. A legjobban azt élvezem a munkámban, hogy mindent kipróbálhatok. Részt vettem például a Bethesda Gyermekkórház kerítésének felújításában is. De nagyon szeretem a sporttal kapcsolatos forgatásokat, a tandemugrás nagyon izgalmas volt, legutóbb pedig katamaránoztam. Életre szóló élményeket gyűjthetek a Petőfi TV-nek köszönhetően. Imádom az állatokat, forgathattam a kecskeötösikrekről, Gagáról, a kerekesszékes kecskéről, kismókusokról, törpemalacokról, túzokokról, fürjekről vagy éppen mentálhigiénés segítő kutyákról. A kultúrával kapcsolatos forgatásokat is élvezem, idén lett 90 éves a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtára, bemutattuk a Könyvtárpalotát is. Szóval sosem unatkozom!

Július 31-ig lehet jelentkezni!

Jelentkezni a jelentkezes@mtva.hu email címen lehet július 31-ig önéletrajzzal és egy rövid motivációs levéllel. A jelentkezés előfeltétele gyártási területnél középfokú; tartalmi területnél felsőfokú iskolai végzettség.