Gyógyító zenét alkot A Dal 2021-győztes Kaukázus

A Kaukázus gőzerővel dolgozik azon, hogy új albumával megköszönje a közönség támogatását. A Duna Televízió dalválasztó show-jának győztese tíz dalból álló lemezt és mellé egy videóklipet készíthet, továbbá tízmillió forinttal építheti tovább zenei karrierjét. Az együttes népszerűségét jótékony célra is használja, erről is mesélt Kardos-Horváth János énekes a Nyár 21-ben.

„Nagyon sok dalunk van, amelyeket most gyúrunk, hogy egy olyan albumot tudjunk letenni ősszel az emberek asztalára, amelyben minél több oldalunkat megismerhetik. Nem szenvedni akarunk, hanem gyógyító zenét adni a közönségnek” – fogalmazott a felelősségteljes feladat kapcsán Kardos-Horváth János, a Kaukázus frontembere, aki A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója elismeréssel is büszkélkedhet. Az ősszel megjelenő album munkálatai mellett a koncertezésre is jut idő nyáron, így a rajongók addig is élőben élvezhetik a Kaukázus fülbemászó dallamait.

Népszerűségüket jótékony célra is szeretnék fordítani. A Dal 2021 versenye alatt a zenekar tagjai egy dobbőrt írattak alá a résztvevőkkel, amelyet hamarosan árverésre bocsátanak.

A Kaukázus zenekar „Egyetlen szó” című dala lett az év magyar slágere, amely a Nyár 21 révfülöpi stúdiójában is elhangzott. Ezt és a teljes beszélgetést is újra lehet nézni IDE kattintva.

A közmédia megújult nyári magazinműsora, a Nyár 21 kibővített tartalommal Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, az élmények legjavával várja a Duna Televízió nézőit hétfőtől szombatig 10.00-12.00 óra között, vasárnap pedig 6.50-től a heti adások legjobb pillanataival.

Címlapfotón: A Dal 2021 győztese, a Kaukázus együttes 2021. március 13-án (Fotó: MTI/Cseke Csilla)