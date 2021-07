Szinkronstúdió kulisszájában járt az Én Vagyok Itt! stábja

Az M2 Petőfi TV Én Vagyok Itt! című műsorának legutóbbi adásában a legismertebb magyar hangok második otthonába, a szinkronstúdióba látogathattak el a nézők a képernyőn keresztül. A műsor aktuális háziasszonya, Rókusfalvy Lili a bejátszó előtt bevallotta, hogy annak idején ő maga is szinkronszínésznek készült. A riportban nemcsak a szinkronizálás komoly technikai hátterére, hanem személyes sztorikra is fény derült: többek között Kiss Erika, a Jóbarátok című sorozat legismertebb magyar hangja is megosztott néhány szakmai titkot.