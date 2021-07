Földes László Hobo: Nincs küldetéstudatom!

Megosztás Tweet



A Kossuth-díjas bluesénekes és dalszerző, Földes László Hobo vendégeskedett az M5 Librettó című műsorában, amelyben a ’60-as, ’70-es évek legendás blues-rock korszakába kalauzolta vissza a nézőket személyes emlékei és legnagyobb példaképeinek történetével. A beszélgetésből az is kiderült, miért tartja halhatatlannak Jim Morrisont és Brian Jones-t és miért érzi úgy, hogy nincs benne küldetéstudat, ha zenéről van szó.

A táncdalok megjelenése után, a ’60-as évek végére hazánkba is megérkezett a beat és a rock, olyan világhírű előadók váltak népszerűvé itthon, mint a The Beatles, a The Rolling Stones vagy éppen a The Doors. Az utóbbi két zenekar különösen nagy hatást gyakorolt Földes László, Hobóra is.

A mai napig a műfaj legnagyobbjaiként emlékszik vissza Jim Morrison és Brian Jones dalszerzőkre, akik bár idejekorán távoztak az élők sorából, rövid életük alatt a könnyűzene legnagyobb mérföldköveit rakták le az utókornak.

„Mindig azt szoktam mondani, hogy a rock ’n’ roll nem értelmiségi műfaj. Nem kell hozzá költőnek, színésznek vagy magasan kvalifikált zenésznek lenni. Brian Jones és Jim Morrison titka abban rejlik, hogy dögös, férfias művészek voltak, akik azt csinálták, amit jónak éreztek, nem pedig azt, amit a show-biznisz vagy a lemeztársaság diktált számukra. Szabadabb magatartást képviseltek a színpadon és a magánéletben is, súlyos banditák voltak” – méltatta pályatársait Hobó az M5 Librettó című műsorában, amelyben azt is elárulta, hogy a közeljövőben koncerttel tiszteleg majd a két művész előtt, ahol a számára legmeghatározóbb dalokat mutatja be saját feldolgozásában.

Hozzátette, bár nincs küldetéstudata, azt tudja, hogy az értékeket, amikre rálelt, szeretné továbbadni a közönségnek. Éppen ezért boldog, hogy a nyár folyamán végre visszatérhet ő is a színpadra – derült ki a közmédia kulturális csatornájának műsorából. A további részletek a Librettó idézett adásában megtekinthetők.

A korábbi adások 60 napig korlátlanul visszanézhetők a Médiaklikk.hu weboldalon.

A címlapfotó illusztráció.