A 27-esek klubja – Mi lehet az oka, hogy annyi zseniális zenész távozik fiatalon?

Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse – néhány név a 27-esek klubjából azon művészek közül, akik 27 évesen hunytak el. De honnan is ered a mítosz, kik tartoznak ide, és hogyan haltak meg? Sok kérdés felmerül, az ördöggel paktáltak-e le, jelent-e kockázati tényezőt a 27 éves kor, vagy csupán véletlen egybeesés az egész. Ezt jártuk körbe Jim Morrison, a The Doors énekese halálának 50. évfordulója alkalmából.

Jim Morrison a floridai Melbourne-ben született 1943. december 8-án. Az 1960-as években a Floridai Állami Egyetemen, majd a Kaliforniai Egyetemen tanult Los Angelesben filmes tagozaton, ahol 1965-ben végzett.

Egyik költeményét egy iskolatársának, Ray Manzareknek olvasta fel, akivel 1965-ben megalapították a The Doors nevű zenekart. Hozzájuk csatlakozott Robby Krieger és John Densmore. A The Doors nevet Aldous Huxley könyve inspirálta, The Doors Of Perception (magyar címe: Az érzékelés kapui).

Morrisont az írásban (legyen az irodalom vagy dalszövegírás) befolyásolták a német filozófus, Friedrich Nietzsche, de William Blake, Charles Baudelaire és Arthur Rimbaud költők munkái is. A beatgeneráció írói közt is voltak példaképei, mint például Jack Kerouac. De szövegeiben az ír és skót származása is inspirálta, így a kelta mitológia is megelevenedik bennük időnként.

A The Doors achieved 1967-ben Elektra Recordshoz szerződött. A Light My Fire című számuk három hétig volt az első helyen a Billboard Hot 100-as listáján, 1967 nyarán.

Később a The Ed Sullivan Show-ban is felléptek, ami egy népszerű vasárnapi show-műsor volt. Itt mutatkozott be az Egyesült Államoknak a Beatles és Elvis Presley is.

1968. szeptember 6-án és 7-én négy fellépésük volt a londoni Roundhouse-ban a Jefferson Airplane nevű zenekarral, ezeket felvették, és dokumentumfilm készült belőle The Doors Are Open címmel (Az ajtók nyitva vannak). Jim Morrison hat stúdióalbumot vett fel a zenekarral.

1971 márciusában csatlakozott barátnőjéhez, Pamela Coursonhoz Párizsban. Itt hunyt el 27 évesen, 1971. július 3-án. Barátnője a fürdőkádban talált rá. A rajongók és biográfusok azóta is találgatnak, hogy halálát kábítószer-túladagolás okozta-e. Ugyanis boncolás nem történt.

A halál okaként szívelégtelenséget állapítottak meg, de az eset sok összeesküvés-elméletre adott okot, és azóta is vitatott, hogy mi történhetett valójában.

A The Doors két további albumot vett fel Morrison nélkül, de 1973-ban feloszlottak. Morrison 1993-ban bekerült a rock and roll hírességek csarnokába (Rock and Roll Hall of Fame).

2013-ban Morrisonról neveztek el egy 40 millió éve élt óriásgyíkfajt, amelyet a Barbaturex morrisoni névre kereszteltek. A kutatás vezetője, Jason Head azt nyilatkozta, hogy gyakran hallgatta a The Doors zenéjét, és onnan jött az ütlet, hogy Morrisont gyakran a gyíkkirályként emlegették az egyik daluk miatt.

Jim Morrison számos zenészt befolyásolt: Iggy Pop, Layne Staley (az Alice in Chains énekese), Eddie Vedder (a Pearl Jam énekese), Scott Weiland (a Stone Temple Pilots és a Velvet Revolver énekese) és Glenn Danzig (a Danzig alapítója és énekese) mind azt mondták, hogy Morrison volt a legnagyobb inspiráció számukra.

A 27-esek klubja

Olyan művészeket sorolnak ide, akik 27 évesen hunytak el. A klub tagjainak teljes listája a Wikipédián található meg, mi most a legismertebbeket vesszük sorra.

A jelenségre akkor figyeltek fel, amikor rövid idő alatt, 1969 és 1971 között több zenész, Brian Jones (a Rolling Stones alapítótagja és gitárosa), Jimi Hendrix, Janis Joplin és Jim Morrison is 27 évesen távozott az élők sorából. Az, hogy Morrison is 27 évesen hunyt el, megerősítette azt, hogy különleges, és ez volt a sorsa, valami furcsa történik, aminek köze van a 27-es számhoz. Ráadásul Morrison barátnője is ennyi idősen hunyt el, ami még inkább felhívta a figyelmet a furcsa egybeesésre.

A 27-esek klubja elnevezés azonban csak a Nirvana frontembere, Kurt Cobain 1994-es halála után vált hivatalos fogalommá. 2011-ben pedig Amy Winehouse halálával tovább gyarapodott a 27 évesen elhunyt, legendás zenészek listája.

A British Medical Journey (brit orvosi folyóirat) 2011-ben vizsgálta a jelenséget, és a tanulmányban azt írták, hogy nincs nagyobb kockázata annak, hogy a híres zenészek pont 27 évesen veszítsék életüket. Azt állapították meg, hogy az ismertség, a hírnév jelenthet nagyobb kockázatot, de ennek nincs köze a 27. életévükhöz.

Egyes elméletek szerint az 1930-as évekig vezethető vissza a klub eredete.

Robert Johnson blueszenész a mississippi Robinsonville-ben egy bárban töltötte idejét, ahol Son House és Willie Brown játszottak. A szünetben Johnson felment a színpadra, és kezébe vette az egyik gitárt. Saját dalt kezdett játszani, de a közönségnek nem tetszett, a bár tulajdonosa pedig kidobta az akkor 19 éves fiút. Aztán egy éjszaka, House és Brown egy másik estjén, szintén Mississippiben, Robert Johnson egy gitárral a hátán érkezett. House azt mondta Brownnak: „Hova megy a fiú? Valakit a halálba akar kergetni a zajjal, amit játszik?”

Johnson elővett egy szokásos hathúros gitárt, amelyen azonban volt egy hetedik húr is, ilyet sem House, sem Brown nem látott még. Robert Johnson pedig szokatlan és őrületes technikákat sajátított el. A fiúból egy év alatt a delta blues egyik legtehetségesebb gitárosa lett. „I went to the crossroad, fell down on my knees, Asked the Lord above, Have mercy, now save poor Bob, if you please” – szólt egyik dala, ami magyarul azt jelenti: keresztúthoz érkeztem, letérdeltem, és azt kértem az úrtól, hogy mentse meg szegény Bobot, ha kérhetem.

A legenda szerint a 49-es és a 61-es út találkozásához ment a mississippi Clarksdale-ben, ahol lepaktált az ördöggel. Tehetséget és tudást kapott azért, hogy 27 évesen az életét adja cserébe. Lenyűgöző technikával és a blues mestereként tért vissza. Robert Johnson 1938. augusztus 16-án hunyt el, három nappal egy bárban töltött éjszaka után, ahol egy bontott üvegből kínáltak neki whiskey-t. A halál oka sztrichninmérgezés és tüdőgyulladás volt.

A médiában fellelhető említések mellett más zenészek dalokat is írtak róluk.

Például a Grinch és a Pletykafészek színésznője, Taylor Momsen, aki a The Pretty Reckless frontembere, és a zenében találta meg a helyét. Legújabb albumukon található a Rock and Roll Heaven című szám, amelyben említést tesz Jimi Hendrixre, Janis Joplinra és Jim Morrisonra is. Az olyan klasszikusok előtt is tiszteleg, mint a Beatles, és arról énekel, hogy ezek a zenészek befolyásolták, és 27 éves koráig élnie kell (pozitív értelemben, a végén hozzáteszi, azt hitte, elege van az életből, de él tovább).