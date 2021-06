Idén újra kitelepül a nyári fesztiválokra a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV

A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV elviszi a hallgatókhoz és a nézőkhöz az idei nyár fesztiváljait – hangzott el az M1 szerdai adásában.

Béli Ádám, a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója elmondta, hogy igyekeznek minden olyan eseményen megjelenni, amelyen a feltörekvő, új zenekarok fellépnek, a zenei kínálat és a kortárs popkultúra minél több elemét és újdonságait szeretnék eljuttatni az érdeklődőkhöz.

Hozzátette, hogy együttműködnek a Hangfoglaló Programmal, amely felhívja a figyelmüket a fiatal tehetségekre.





A közmédia stábja július 8. és 10. között a Bánkitó Fesztiválra, július 21. és 24. között a Campus Fesztiválra, július 23. és 31. között a Művészetek Völgyébe, július 29-én a Paloznaki Jazzpiknikre, augusztus 25. és 28. között a Szegedi Ifjúsági Napokra, augusztus 18. és 21., valamint augusztus 25. és 28. között a Strand Fesztiválra települ ki.

Kitért arra is, hogy a Művészetek Völgyében a tévé és a rádió is jelen lesz, a céljuk, hogy a helyi történéseket az aznapi adásban mutassák be, valamint segítsék ráhangolódni a hallgatókat a hétvégi programokra.

Az adásokban villáminterjúkkal jelentkeznek, kulisszatitkokat és élő pillanatokat is megmutatnak, emellett a helyszíneken dolgozó stábok játékokra is invitálják az érdeklődőket – fűzte hozzá.

