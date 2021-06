Nagy bejelentés a Nyár 21-ben: 12 év után új albummal jelentkezik Sárközi Anita

Megosztás Tweet



Lényegre törőbb szöveg, modernebb hangzás jellemzi Anita új albumának dalait. Az énekesnő a közmédia Nyár 21 című műsorában részletezte, milyen dalokat hallhat tőle a közönség, és az is kiderült, mivel töltötte a bezártság időszakát.

„Sokat jártam az országot határon belül és kívül is egyaránt, koncerteztem, és azt érzékeltem: olyan változás ment végbe a popzenében, amely önmagam újraformálását is megkívánja. Az új dalok hangzásukban modernebbek, szövegükben pedig lényegre törőbbek a korábbiakhoz képest” – mondta a Nyár 21 műsorvezetőinek, Novodomszky Évának és Fodor Imrének. Az énekesnő hozzátette: megpróbáltam egy lemezen összefoglalni a 12 évnyi változást, és már nagyon várom, hogy közönség előtt is előadjam.

Sárközi Anita a közmédia műsorában mesélt karitatív munkájáról is, hiszen már több, mint húsz éve segítője a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, de azt is elárulta: a pandémia időszakában milyen irányban mélyítette el tudását.

Anita persze nem hagyta ének nélkül a műsort, a révfülöpi mólon előadott dala a beszélgetéssel együtt ide kattintva újranézhető.

A közmédia megújult nyári magazinműsora, a Nyár 21 kibővített tartalommal Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, az élmények legjavával várja a Duna Televízió nézőit hétfőtől szombatig 10.00–12.00 óra között, vasárnap pedig 6.50-től a heti adások legjobb pillanataival.