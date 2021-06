Rekordáron kelt el a bélyegritkaság

A világ egyik legritkább bélyegje, a vörös színű Mauritius 8,1 millió euróért kelt el egy ludwigsburgi árverésen Németországban.

A 1847 Mauritius 1d Ball Cover nevű bélyeget egy magángyűjtő vitte árverésre, kikiáltási ára négymillió euró volt. Hárman licitáltak, végül egy Európában élő, német nyelvű gyűjtő kínálta érte a legmagasabb árat - közölte az aukciósház.

A vörös Mauritiusokat a világ legritkább és legértékesebb bélyegjei között tartják számon. Viktória brit királynőt ábrázolják, 1847. szeptember 21-én adták ki Mauritiuson. Ezek voltak az első bélyegek, amelyeket brit koronagyarmaton bocsátottak forgalomba. Ötszáz példányban nyomták őket, mára alig maradt fenn belőlük, magángyűjteményekben és néhány múzeumban őrzik őket.

FACT: The Blue Penny Museum in Mauritius, is home to the 2 rarest stamps in the world: the red penny & the blue penny. Both stamps were issued in 1847 by British colonials.

In 2011, one of the stamps fetched over £1m at an auction in UK, the highest price ever paid for a stamp. pic.twitter.com/n7JlmsEdiv

— Facts East Africa (@east_facts) July 15, 2020