Járványidőszak alatt újra menő lett társasjátékozni

Unalmas már mindig csak elmenni szórakozni, ezért is jó társasjátékozni – ebből a gondolatból született Magyarországon az egyik legérdekesebb vállalkozás, a társasjáték-bérlés. Sághy Balázs egyetemista volt még, amikor eldöntötte, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Most a hirado.hu-nak mesélt a kezdetekről és arról, hogy melyek a legnépszerűbb játékok. A koronavírus-járvány ideje alatt még többen tértek vissza a játéktáblák és társasjátékok világába.

Sokan emlékszünk még a Ki nevet a végén?, a Monopoly vagy éppen a Gazdálkodj okosan! társasjátékokra. Sokan ha akarnák se tudnák kitörölni az emlékeik közül a családi Activity partikat, a táborokban való Uno-zást vagy akár a sakkot a hosszú utazások alkalmával.

Az utóbbi években egy teljesen új korszak köszöntött be a társasjátékok világában. Azon túl, hogy óriási közösségkovácsoló ereje van, a nyerési kényszer nyújtotta adrenalin biztosítja az újfajta játékok töretlen népszerűségét.

Sághy Balázs 1500 társasjáték között tengeti mindennapjait egy még az egyetemen megálmodott elképzelésnek köszönhetően. Úgy gondolta, hogy unalmas mindig szórakozni járni a barátaival, mi lenne ha társasoznának? Találkozásunkkor egy nagy szobába vezetett, ahol egy asztal és két szék kivételével, mindent játékok borítottak. Soha életemben nem láttam még ilyen teljes gyűjteményt.

(Fotó: Játszóház projekt)

A Játszóház projekt 2013-ban indult útnak, egyre népszerűbb lett és mostanra már akkorává nőtte ki magát, hogy Budapesten kívül több vidéki városban is igényt tartanak a szolgáltatásra.

A csapat az elején egy baráti társaságból alakult ki, akik részben azóta is részesei ennek az utazásnak. Kezdetben Sághy Balázsék családi háza adott otthont az először még csak kisebb baráti társasjátékesteknek, de annyira jól sikerültek ezek a találkozók, hogy egyre többen lettek kíváncsiak a különbnél különb, furfangosabbnál furfangosabb társasjátékokra.

Egy idő után annyira nagy lett az érdeklődés, hogy kicsinek bizonyult a játéktér, így jutottak el a társasjátékestek megszervezésének ötletéhez, aztán pedig kitalálták, hogy lehessen kölcsönözni is a játékokat.

(Fotó: Játszóház projekt)

„Egy skype-beszélgetés volt a csapattal, hogy most az egy dolog, hogy nem szervezhetünk rendezvényeket, nem vihetjük ezt a missziót tovább, hogy a modern társasjátékokat népszerűsítsük. Ekkor jött a már korábban kigondolt ötlet, hogy egy kölcsönzőt kéne csinálni”

– mesélte Sághy Balázs az indulásuk történetét.

Sok vállalkozást és embert megtört a pandémia, de Balázsék elgondolását épp, hogy megerősítette a járványidőszak. A hosszú bezártság alatt sok ember keresett magának otthoni elfoglaltságot, hobbit, hogy elüsse az ólomlábakon vánszorgó időt.

„Főleg a lezárások idején volt nagyon érdekes, hogy sokan nem tudták összehozni a baráti társaságot, és általában csak ketten játszottak.”

Erre jelentett megoldást a kölcsönző, ami a koronavírus-járvány alatt kezdte meg szárnyainak kibontását, és a mai napra már szinte nélkülözhetetlenné vált a piacon. A társasjáték-kölcsönzés ötlete sok extra szabadidővel rendelkező fiatalt megtalált.

Az ötletgazda azt is elmesélte, hogy legtöbbet édesapja segít neki, aki informatikusként dolgozott, és most nyugdíjasként több ideje van, hogy megvalósítsa fiával közös elképzeléseiket.

Kellemes csalódás volt számukra az is, hogy az emberek mekkora tisztelettel és odafigyeléssel bánnak a kölcsönkapott játékokkal.

„Az elején bennem is volt egy félelem, hogy majd bajuk esik a játékoknak, de egy nagyon kellemes csalódás ért ezzel kapcsolatban. Úgy vigyáznak a játékokra, mintha a sajátjuk lenne.”

A polcokon, ahol a játékok sorakoztak, felragasztott kis cetliket találtam, leveleket, amelyeken az emberek hálájukat fejezik ki, hogy Balázsék velük voltak a pandémia alatt, és gondoskodtak róla, hogy egy unalmas percük se legyen.

(Fotó: Játszóház projekt)

Végül Sághy Balázs elárulta, hogy melyik az az öt játék, amit korosztálytól függetlenül bárkinek ajánl, aki szeretné kipróbálni magát a társasjátékok világában.

1. Kingdomino

2. Patchwork

3. Azul

4. Hullámhossz

5. Tiltott Sziget

A címlapfotón Balázs a kedvenc szenvedélyének hódol.