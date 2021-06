Programok, amelyeket kár lenne kihagyni a Múzeumok Éjszakáján – összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat

Megosztás Tweet



Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és tíz remek programot a kulturális fiesztából, melyre 2021. június 26-án, szombaton kerül sor.

Az érdeklődők több mint 300 múzeum 2000 programjai közül válogathatnak június 26-án.

Az idei a tizenkilencedik Múzeumok Éjszakája lesz a világjárvány és a pandémia utáni újranyitást követő első országos jelentőségű kulturális esemény, melyet a Szent Iván napjához legközelebb eső szombaton rendeznek meg.

„A szabadság szellője fog fújni aznap éjjel, hogy újra ki lehet mozdulni, múzeumba menni, élőben megcsodálni a műalkotásokat, tanulmányozni a technikai vívmányokat vagy a természettudományok felfedezéseit, átélni egy galéria csendjét, magunkba szívni a régi korokkal való találkozások szellemiségét és lelkiségét” – mondta köszöntőjében Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.

A múzeumok koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az ország legnagyobb kulturális eseményének hivatalos oldalán, a Muzéj.hu-n településre, időpontra, és típusra is lehet szűrni a találatokat, így könnyen lehet válogatni a rengeteg program között.

A programokra a belépők a felnőttek számára egész éjszakára 1500 forint,a 6–18 év közötti gyermekeknek pedig 800 forint. Hatéves kor alatt a belépés ingyenes.



A vidéki intézmények belépőjegy információiról közvetlenül az intézményeknél van lehetőség tájékozódni. A budapesti Múzeumok Éjszakájára a belépőjegy-karszalagok megvásárolhatók a programban részt vevő budapesti múzeumokban és helyszíneken, valamint a Jegymester.hu weboldalon is. Vidéken belépőjegyek az adott múzeumban vásárolhatók meg.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere döntése alapján az egészségügyi és a szociális dolgozók ingyenesen vehetnek részt az idei Múzeumok Éjszakája programjain.

„A járvány elleni védekezés első vonalában helytálló hősök munkáját ezzel a felajánlással is szeretné elismerni az Emberi Erőforrások Minisztériuma. (…) A 19. Múzeumok Éjszakája eseménysorozaton az egészségügyi és a szociális dolgozók a munkaviszonyukat igazoló dokumentum felmutatásával vehetnek részt ingyenesen” –írta Kásler Miklós a Facebook-oldalán.

A programok a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően látogathatók, különös tekintettel a vírusvédelmi szabályozásra. A magyar védettségi igazolvány mellett jelenleg a következő országok védettségi igazolványai elfogadottak Magyarországon: Bahrein, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észak-Macedón Köztársaság, Georgia, Horvátország, Moldova, Mongólia, Montenegró, Szerb Köztársaság, Szlovénia, Törökország – tájékoztattak a honlapon.

Ebből a kulturális fiesztából a közmédia sem marad ki. A Kossuth Rádió este nyolc órától éjfélig az eseményhez kapcsolódó műsorfolyammal készül, melynek részletei kapcsán érdemes követni a Kossuth Rádió Facebook-oldalát is.

Ezen a napon az M5 műsorvezetői élőben jelentkeznek be az ország több pontjáról, bemutatva egy-egy jelenetét az egész országban zajló kulturális kavalkádnak. Budapestről indul, majd Szennán, Veszprémen és Szolnokon át tér vissza a fővárosba az M5 csatorna országos körkapcsolása június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján. Elsőként Kassai Katával találkozhatnak a nézők – röviddel 16 óra előtt –, aki a Magyar Nemzeti Galériába invitálja a nézőket. Ezt követően Huszárik Kata Szennára látogat. A Somogy megye ékszerdobozának számító gyönyörű Szennai Skanzenben Fogarasi Böske házában kiderül, hogyan élt egykoron a javasasszony, aki nemcsak gyógyítani tudott különböző gyógynövényekkel, de egyéb praktikákkal is segítette a település életét. Ezután továbbkapcsol a csatorna Veszprémbe, ahol Koltai-Kiss Borbála a régészet rejtelmeibe nyújt betekintést. Árvai Zoltán Szolnokról köszönti a tévénézőket, majd este egy másik budapesti helyszínen, a Kiscelli Múzeumban zárul a csatorna programja.

Érdemes már szombaton kora délutántól figyelni az M5 csatorna valamint a Múzeumok Éjszakájának Facebook-oldalát is, hiszen a műsorvezetők ezeken a felületeken is bejelentkeznek a városokból. Sőt, a közösségi média oldalon lesz egy extra helyszín is, méghozzá a budapesti Aquincumi Múzeum.

„Nagy jelentőséggel bír az M5 számára a Múzeumok Éjszakája, megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagyszabású eseményen részt vehetünk, hiszen egy kulturális csatornának, hol máshol lenne a helye, mint azon a fiesztán, amelyen újraindul a hazai kulturális élet” – emelte ki az esemény jelentőségét Bán János, az M5 csatornaigazgatója.

Hárman együtt – a fordulópontok éjszakája nagykövetei

A 2021-es Múzeumok Éjszakája nagykövetei Für Anikó Jászai Mari-díjas színművész, Liu Shaolin Sándor olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, valamint Oláh Gergő énekes–zeneszerző. Mindhárman ellátogatottak pár múzeumba kedvcsinálóként a szombati programsorozathoz.

Für Anikó egy olyan helyszínen járt, mely idén még nem fogad látogatókat, de az eseményhez csatlakozva egy exkluzív videó által mégis kitárta kapuit a közönség előtt. A kisfilmben az épülő Néprajzi Múzeum falai közé kalauzolta a nézőket a színművész, aki a séta során festőhengert és fúrót is ragadott, így otthagyta kézjegyét a múzeumban. Für Anikó az idei Múzeumok Éjszakájának témája – fordulópontok – kapcsán úgy nyilatkozott, ő minden napot egy fordulópontként él meg, hiszen minden nap egy új esély arra, hogy jobbak, okosabbak legyünk.

Oláh Gergő a Magyar Zsidó Múzeumban járt új kalandokat keresve. Vallási szertartásokkal és kellékekkel ismerkedett és – tőle nem szokatlan módon – dalra is fakadt. Az énekes elmondta, számára a nagy fordulópontot 2020 decembere hozta, ugyanis kellő magabiztossággal megírta első olyan dalát, melynek a zenéjét és a szövegét is saját maga szerezte.

Liu Shaolin Sándor nemcsak a tárlat érdekességeivel ismerkedett meg az esztergomi Duna Múzeumban, de vízhez kapcsolódó kísérletezésben is részt vett. Sőt, gyakorlati feladatot is kapott: egy buzgár köré kellett ellennyomó medencét építenie. Látogatása során Liu Shaolin Sándor úgy döntött, hogy felajánlja a Múzeumok Éjszakája szóvivői feladataiért kapott teljes tiszteletdíját az esztergomi közgyűjtemény számára, ezzel több százezer forinttal támogatva a múzeum által a környezetünk védelmében tett fontos tevékenységeit.

„A klímaváltozás nagyon sok embernek a szívügye, köztük nekem is, ezért szeretném a tiszteletdíjamat felajánlani a célnak, hogy minél több emberhez eljusson, és minél többen a cél mögé tudjanak állni” – nyilatkozta az olimpikon, aki elárulta életében a fordulópontot a phjongcshangi 2018-as téli olimpiai játékok hozták.

A három érdekes múzeumi látogatás mellé összegyűjtöttünk tíz hasonlóan izgalmas és interaktív programot:

Az életpálya izgalmas döntéshelyzeteit, tipikusságát és szabálytalanságait követhetjük nyomon: a szülői ambíciókat és elvárásokat, a kalandos tanulóéveket, a „kóbor” hivatásokat, a kiskatona, a vándorszínész hányattatásait, a házaséletre készülő fiatalember dilemmáit. A kiállítás tengelye Petőfi berobbanása a fővárosi irodalmi életbe.

A320neo szimulátor – Nálunk te leszel a kapitány! – Aeropark Repülőmúzeum: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér; Aeropark

Szimulátorban lehet kipróbálni, hogy milyen vezetni a világ egyik legújabb és legmodernebb repülőgépét.

Koncert Cseh Tamás dalaiból – Petőfi Irodalmi Múzeum: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

Koncert Cseh Tamás dalaiból Regős Mátyás és Vértesi Feri előadásában.

Bűnügyi helyszín – Budapesti Rendőr-főkapitányság: 1139 Budapest, Teve u. 4–6.

A Rendőrpalota előtti díszburkolaton egy emberölés vagy öngyilkosság (?) helyszínét rendezik be, ahol a látogatók együtt nyomozhatnak a rendőrökkel.

Távcsöves bemutató – Óbudai Polaris Csillagvizsgáló: 1037 Budapest, Laborc u. 2/c

A nyári égbolt csillagképei. Merre van észak, merre van a Sarkcsillag? Valóban a Sarkcsillag a legfényesebb? Északi Korona, Herkules, Sárkány, Lant és Hattyú: merre vagytok?

KarantÉn vagy Te – Pokorny Liával és Kálloy Molnár Péterrel – Műcsarnok: 1146 Budapest, Dózsa György út 37. – Hősök tere

Mára mindenki megtudta, milyen érzés karanténban lenni. Milyen szituációk játszódnak le az összezártságban szülő és gyermek között, férj és feleség között vagy szomszéd és szomszéd között?

A Budai Várséták új tematikus programján feltárul előttünk az egykori Zsidó utca egyik házának kapuja, és bepillanthatunk egy család mindennapjaiba. Megismerkedünk Hájimmal, egy 13 éves fiúval, aki a 15. század elején az első budai zsidó negyed lakója volt.

Időkapszula – Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

A Múzeumok Éjszakája alkalmából egy időkapszulát készítettek, amely a járványhelyzet „üzeneteit” gyűjti össze. Minden látogató felírhatja egy textilcsíkra, neki mit is jelentett ez az időszak.

Máglyagyújtás, szalonnasütés – Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény: 1213 Budapest, Szent István út 230.

Közös máglyagyújtás, szalonnasütés (a hozzávalókat biztosítják), a Csepeli Helytörténeti múzeumban.

Június 26-án a Múzeumok Éjszakáján mutatják be továbbá Jamie Lee Curtis édesapja, Tony Curtis személyes relikviáiból készült kiállítást Mátészalkán. A színésznő Hanusi Péter polgármester meghívására nem olyan régen magánlátogatáson vett részt a szatmári régió fővárosába, ahonnan nagyszülei annak idején az Amerikai Egyesült Államokba emigráltak, és ahol egy kávézó is a színészóriás nevét fogja viselni.

A Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta meg a koronázási palást egy töredékét a BÁV kedden kezdődött, háromnapos centenáriumi aukcióján. A történelmi ereklyét szombaton, a Múzeumok Éjszakáján láthatja először a közönség.

Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója az MTI-nek elmondta, a palást most előkerült töredéke jó állapotban őrződött meg; értékéhez hozzájárul, hogy az eredeti színek és textúra jobban látszanak rajta, mint magán a paláston.