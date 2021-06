Öt csobbanós hangulatú film rekkenő hőségben

Megosztás Tweet



Noha a tengerparton játszódó, csobbanós-nekivetkőzős filmek halmaza nem dicsekedhet túl sok épkézláb alkotással, mégiscsak egy olyan, a kasszák csilingelésével kecsegtető zsebzsánerről van szó, amelybe műfajok sokasága belegyömöszölhető – a cápás horrortól a tapló vígjátékokig. A nyár első hőhullámát meglovagolva olyan strandos filmek közül válogattunk, amelyek nem csupán napfényben pirított transzzsírmentes színhússal próbálják jóllakatni a nézőt.

Holtpont (Point Break, 1991)

Terminátor-rajongók szerint a Patrick Swayze és Keanu Reeves menő szörfös és tengerparti jeleneteivel flambírozott extrémsportos akcióklasszikus lejárhatatlan érvényességének némi köze lehet ahhoz, hogy a ma már Oscar-díjas rendezőnő, Kathryn Bigelow akkoriban James Cameron, a film executive producerének a felesége volt. Johnny Utah szerepére annak idején Charlie Sheen, Matthew Broderick és Johnny Depp is bejelentkezett, de Reeves szerencsére elhappolta előlük a munkát. Valljuk meg, a pálcikalábú vetélytársak eleve bénán mutattak volna a deszkán, a Mátrix messiása viszont született hullámzsokénak tűnt, legalábbis egyértelműen jobban áll neki a szörfözés, mint a kiberkarate. A film leghímesebb „húsvéti tojása” Anthony Kiedis, a Red Hot Chili Peppers művészien kivarrt frontembere, akit a szörfös rosszfiú cameójában előadott gettópantomim után szépen belepofoznak a kaliforniai strandhomokba.

A part (The Beach, 2000)

Kissé felszökkent a gandzsa ára azóta, hogy a hippik a hatvanas években ellepték a San Franciscó-i Haight-Ashbury viktoriánus épületeit. Az új évezred hippije egzotikumra, több pénzre és persze mérsékeltebb hatósági kontrollra vágyik, a verőfényben úszó thaiföldi élettér pedig tökéletes választásnak tűnik. A Sekély sírhant és a Trainspotting után fejét hollywoodi rabigába hajtó Danny Boyle ebbe a színpompás miliőbe helyezi kalandvágyó főhősét, Leonardo DiCapriót, aki egy kezébe nyomott térkép alapján jut el a paradicsomi sziget hippimatriarchátusába. Csak hát a wannabe hippi nem igazi hippi, az édenkert pedig végül tömeges kiűzetéssel korrigálja az anomáliát. Bár DiCaprio éppúgy lepattant a férfiszívek jeges kérgéről, mint korábban a Titanickal, és nem tett jót a film visszacsatolásának az sem, hogy Boyle stábja rendesen leamortizálta Ko Phi Phi szigetét, az álomszép környezetben forgatott félmeztelenkedés meg a remek alakítások (például Tilda Swintoné) mindenért kárpótolnak.

Sorsdöntő nyár (Blue Crush, 2002)

Hamisítatlan szörfös-csajos sportfilm, amelynek rendezője maga is gyakorló hullámlovas, így hát tokkal-vonóval hozza is, amit egy ilyen filmtől elvárhat az ember. John Stockwell csak később került bajba, amikor a Jessica Albával felspécizett A tenger vadjaiban (Into The Blue, 2005) épkézláb történetet is fel kellett volna raknia, itt azonban lazán megbirkózott a feladattal: a verőfényben szikrázó, óriáshullámokkal szabdalt vízrengeteg meg a deszkán hajlongó szépségek igazi svédasztalos látványlakomát ígérnek, a sztori pedig annyi, hogy egy balesetet szenvedett szörfös (Kate Bosworth) megküzd a démonaival meg a hormonjaival, hogy részt vehessen a híres Pipe Master versenyen. A háttér tehát a hawaii North Shore, a szörfösök Mekkája Oahu szigetén, a szereplők között pedig önmagukat alakítva avagy dublőzként, ott domborít a teljes Top 10-es szörföslány-világranglista.

Csajok szabadon (Spring Breakers, 2012)

A magyar címfordítás alapján a hatvanas évek könnyed beach party filmjeire, esetleg az MTV- és Facebook-generációhoz igazított tiniparti-vígjátékra számítanánk – és nem is tévedhetnénk nagyobbat. Harmony Korine filmje első ránézésre is megfelel a felületes elvárásoknak, és nem tűnik többnek négy szexi főiskolás lány szünidei ámokfutásánál a floridai strandparadicsomban. Csakhogy, aki ismeri a függetlenfilmes Korine forgatókönyvíróként elkövetett merényleteit (Ken Park, Kölykök), a távirányító mellé jó eséllyel előre odakészíti a Xanaxot. Hogy partiállatkodásukat finanszírozni tudják, a csajok rablásra adják a fejüket, ám a rácsok mögött ébrednek, ahonnan meg az óvadékot letévő Scarface-epigon, bizonyos Alien hálójába kerülnek (James Franco itt tényleg frankó). Ironikus, erotikus, brutális és sokkoló képsorok bombázzák az érzékszerveinket, nem teljesen céltalanul: a sztori szinte mellékes, a hollywoodi normákkal dacosan szembemenő, zenére dübörgő jelenetek egy mentális kirándulás etapjaiban vezetnek végig a tömegkultúra ijesztő nihilizmusán. A fricska része, hogy a romlott szexi dögök szerepeit rendezőnk a Disney-csatornán befutott csalogányokra bízta.

A zátony (The Shallows, 2016)

Sokat kellett várni arra, hogy a komolyan vehető cápás filmekben végre újraírják a bikinis lányok áldozatszerepét. Egy olyan szépséget, mint Blake Lively, persze nem csupán a csodás, műanyag- és transzzsírmentes megjelenése, hanem meggyőző alakítása miatt is csacsiság lett volna odavetni a tengerek zabálógépének. A magányos szörfös amcsi lány szerepében Lively Mexikó egy titkos paradicsomi strandján kerül bajba, amikor egy cseles nagy fehér megtámadja, ő pedig sebzetten egy zsebkendőnyi zátonyra menekül. Izgalmas és gyönyörűen fényképezett mozi, kár, hogy a néhol botrányosan művi CGI-cápa és a hihetetlenül ostoba zárójelenet gajra vágják. Ráadásul a szüzsé erős hasonlóságokat mutat a magyar keresztségben azonos címet kapott The Reef című túlélőkalanddal. Őszintén szólva, ha a 2010-es ausztrál vízi dráma erősebb strandfaktorral forgott volna, inkább azt a mozit ajánlanánk.