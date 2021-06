Mutatjuk, hol strandolhatunk ingyen a Balatonon a forró nyári napokon

Megosztás Tweet



Az tanév befejezésével indul a strnadszezon. Idén nyáron a Balatonon 53 szabadstrand és 49 fizetős ad lehetőséget a gondtalan szabadidő eltöltésére. A hirado.hu tíz szabadstrandot ajánl, ahol ingyen élvezhetjük a magyar tengert a forró nyári napokon.

Platán strand (Balatonboglár)

A több mint kilenchektáros strand a 7-es autóútról egy platánsoron át közelíthető meg. A strand területén számos füves és homokos sportpálya várja a kikapcsolódni vágyókat, a vízben pedig röplabdahálót, focikaput és kosárpalánkot állítottak fel. A gyermekek számára játszótér is található a parton. Több étterem, büfé, továbbá illemhely és öltözőfülke is van a területen. Értékmegőrző, vízibicikli és napozóágy is igénybe vehető térítés ellenében, valamint strandholmik vásárlására is van lehetőség. A szolgáltatásokról bővebben itt és itt olvashat.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

Balatonföldvári kutyabarát fürdőhely

A strand kialakításakor figyelembe vették a kutyák igényeit a Kutyabarát.hu szakemberei segítségével, így rengeteg árnyékos terület várja a kedvenceket. A fürdőhely kizárólag rendszeresen oltott és féreghajtott kutyával látogatható, és fontos, hogy az oltási könyv a gazdánál legyen. A szabadstrand házirendjét itt találja. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem minden kutya tud vagy akar úszni, ha először vinnénk kedvencünket fürdőzni, érdemes elolvasni a Kutyabarát.hu tippjeit. A strand a Rákóczi Ferenc utca 69. szám alatt található.

Nyugati szabadstrand (Balatonlelle)

Balatonlelle közepén, a hajóállomástól nyugatra található a közel két kilométer hosszú szabadstrand. Vízibicikli- és kajakkölcsönzésre is van lehetőség, valamint több büfé is várja azokat, akik megéheztek az úszásban. A kicsik számára játszótér is van. A strand kikötő felőli végében pedig egy óriási csúszda várja az adrenalin szerelmeseit.

A balatonlellei strand csúszdája madártávlatból (Fotó: MTI/Varga György)

Alsóréti szabadstrand (Balatonkenese)

A balatonkenesei szabadstrandot 2019-ben újították fel, így igen szép füves terület várja a fürdőzni vágyókat, akik ingyenesen használhatják a strand mosdóját és öltözőjét. A strand családias hangulatú, ugyanis nem túl nagy a területe, de a gyerekek számára azért játszótér is van. Legegyszerűbben a balatonakarattyai lejtő aljától közelíthető meg, az útvonalat és a koordinátákat itt tekintheti meg. Korábban a nap 24 órájában látogatható volt a strand, de a koronavírus ideje alatt 8–20-ig nyitvatartásra álltak át, így érdemesebb napközben menni és tájékozódni a jelenlegi nyitvatartsáról.

Móricz utcai szabadstrand (Balatonszárszó)

A Móricz utca párhuzamosan fut a Balatonnal, a 23. szám alatt, az Örs utca és a Bulcsú utca között található meg Balatonszárszó nagyobbik szabadstrandja. Ha gyalog érkezünk a Balatonszárszó vasútállomásról, egy 10-15 perces séta alatt megközelíthető. Büfé, mosdó és sportpályák is vannak a területén, 2017-ben pedig jelentős fejlesztésen esett át, kibővítették az öblöt, ahol lépcsők helyett be lehet sétálni a fokozatosan mélyülő vízbe. A sekély részt a gyerekek vizes homokozóként használhatják.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

Bélatelepi szabadstrand (Fonyód)

Bélatelep Fonyód egyik városrésze, ahol a Vitorlás utcában található a szabadstrand, a vaústállomásnál, közvetlenül a sínek mellett. A homokos strand partszakasza változatos, kisgyermekek fürdőzésére is alkalmas. Bár a déli parthoz képest gyorsan mélyül, homokos öböl várja a kevésbé bátor fürdőzőket.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

Ezüstpart szabadstrand (Siófok)

A Sió csatornától nyugatra fekvő partszakasza Siófoknak az Ezüspart. Három kilométer hosszú, Zamárdi felé indulva a Deák Ferenc sétányon kezdődik. A hosszú szakaszon számos vendéglátóhely és nyilvános WC található, de zuhanyozási lehetőség is van, valamint sportpályák és játszóterek biztosítják a szórakozást.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

Somosi szabadstrand (Tihany)

A keskeny parttal rendelkező szabadstrand a nyugalomra vágyók helye, szemben a Tihanyi-félsziget bejáratától nem messze fekvő Gödrösi szabadstranddal. A település központjához közel, a tihanyi hajóállomás és a rév között található, gyalog egy erdőn keresztül vezető lépcsős úton közelíthetjük meg, de fizetős parkolási lehetőség is van a közelben.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/Nagy Lajos)

Örvényes beach

Az Örvényes szabadstrandja korábban Platán, illetve Vadkacsa szabadstrand néven vált ismertté, de az elmúlt két évben zárva tartott, mert felújítási munkálatok zajlottak. A teljesen modern kinézetű strand május végén nyitott, játszótérrel, sportpályákkal és televízió-kivetítővel reggel fél 9-től este 9-ig várja a látogatókat. Szörf, kajak és csónak bérlésére, valamint vízibicikli kölcsönzésére is van lehetőség. A strand a Fürdő utca végében található. Autóval, biciklivel érkezőknek a 71-es főútról lekanyarodva (tábla jelzi) nagyjából egy kilométert kell megtenniük a strandig.

Klapka utcai szabadstrand (Zamárdi)

A Klapka utca végében található szabadstrand csendes, vizesblokk és játszótér van a területén. Érdemes napernyőt vinni a strandoláshoz, mert nincs árnyas terület.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Címlapfotó: MTI/illusztráció.