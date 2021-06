A kulturális élet sűrűjéből jelentkezik az M5 a Múzeumok Éjszakáján

Megosztás Tweet



A közmédia kulturális csatornája nemcsak a képernyők elé várja nézőit a Múzeumom Éjszakáján, hanem közösségi média oldalára is. Ezen a napon az M5 műsorvezetői élőben jelentkeznek be az ország több pontjáról, bemutatva egy-egy jelenetét az egész országban zajló kulturális kavalkádnak.

Budapestről indul, majd Szennán, Veszprémen és Szolnokon át tér vissza a fővárosba az M5 csatorna országos körkapcsolása június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján. Elsőként Kassai Katával találkozhatnak a nézők – röviddel 16 óra előtt –, aki a Magyar Nemzeti Galériába invitálja a nézőket. Ezt követően Huszárik Kata Szennára látogat. A Somogy megye ékszerdobozának számító gyönyörű Szennai Skanzenben Fogarasi Böske házában kiderül, hogyan élt egykoron a javasasszony, aki nemcsak gyógyítani tudott különböző gyógynövényekkel, de egyéb praktikákkal is segítette a település életét. Ezután továbbkapcsol a csatorna Veszprémbe, ahol Koltai-Kiss Borbála a régészet rejtelmeibe nyújt betekintést. Árvai Zoltán Szolnokról köszönti a tévénézőket, majd este egy másik budapesti helyszínen, a Kiscelli Múzeumban zárul a csatorna programja.

Érdemes már szombaton kora délutántól figyelni az M5 csatorna valamint a Múzeumok Éjszakájának Facebook-oldalát is, hiszen a műsorvezetők ezeken a felületeken is bejelentkeznek a városokból. Sőt, a közösségi média oldalon lesz egy extra helyszín is, méghozzá a budapesti Aquincumi Múzeum.

„Nagy jelentőséggel bír az M5 számára a Múzeumok Éjszakája, megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagyszabású eseményen részt vehetünk, hiszen egy kulturális csatornának, hol máshol lenne a helye, mint azon a fiesztán, amelyen újraindul a hazai kulturális élet” – emelte ki az esemény jelentőségét Bán János, az M5 csatornaigazgatója.

Múzeumok Éjszakája – június 26-án délutántól az M5 képernyőn és Facebook-oldalán!