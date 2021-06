Varázslatos jelenség az égen – pompázik az eperhold

Az egyik legjobb dolog június végén – eltekintve attól, hogy kiélvezhetjük az év leghosszabb napját – az, hogy láthatjuk a nyár első teliholdját.

Szabad szemmel az előrejelezések szerint június 24-én, csütörtökön este – napnyugta után – pillanthatjuk meg, ahogyan a telihold finoman emelkedik, és aranyszínű árnyalatban pompázik – írja a DailyMail.

Nick Zermeno, of Martinez, takes a selfie with an almost full Strawberry Moon as seen from Martinez, Calif. on Wednesday, June 23, 2021. #supermoon #strawberrymoon #moon #fullmoon pic.twitter.com/hfVhMJUeBd

— Jose Carlos Fajardo (@jcfphotog) June 24, 2021