Fesztivál keretében is hangot adnak a tehetségnek a Mathias Corvinus Collegiumban

Hangot adunk a tehetségnek címmel mutatja be tehetséggondozó programjait és közösségi életét, valamint rendez közéleti beszélgetéseket és könnyűzenei koncerteket a Mathias Corvinus Collegium (MCC) augusztus 5. és 7. között Esztergomban.

A szervezők szerdai közleménye szerint az MCC Feszten 8 helyszínen, 6 színpadon lesznek programok, fellép mások mellett a Csík Zenekar, a Magashegyi Underground, a PASO, Tóth Vera, Kállay Saunders András, zenél Lotfi Begi és Dj Dominique is.

A koncertek mellett kiemelt jelentőségük van a közéleti, kulturális és társadalmi előadásoknak, beszélgetéseknek. Az érdeklődők neves külföldi és magyar oktatókkal találkozhatnak, valamint olyan híres személyek karrierútjába is bepillantást nyerhetnek, akik az életben elért sikereik révén példaként szolgálhatnak. Mesél sikereiről többek között Renee DiResta, a Társadalmi dilemma című film szereplője, Dennis Mark Prager amerikai bestselleríró, rádiós talkshow-műsorvezető és Abishur Prakash világhírű indiai származású jövőkutató.

Az MCC Feszten a legismertebb magyar előadók és közéleti személyiségek olyan témákat vitatnak meg, mint a koronavírus-járvány, az Európai Unió előtt álló kihívások, a magyar kultúra fejlődési irányai és a siker titka a top magyar vállalkozók szemszögéből.

A Kis Duna melletti Edu Sétányon bemutatkozik az MCC teljes képzési palettája és a partnerszervezetek is. Az MCC Feszt meghívottjai között szerepel a Semmelweis Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Corvinus HÖK, a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete és a Keresztény Roma Szakkollégiumok.

Az MCC Feszt nyitott és alapvetően ingyenes. Ugyanakkor lehetőség van úgynevezett MCC Feszt Pass vásárlására, amely számos kedvezményt - belépés a Party Arénába, a Gran Camping és a Szent István strandfürdő díjmentes használata, ingyenes transzfer Esztergom vasútállomás-MCC Feszt között, csökkentett ár ételek/italok vásárlásakor – biztosít birtokosai számára.

Magyarország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, a már 25 éve működő, egyedülálló pedagógiai programmal rendelkező MCC elkötelezett a fiatal tehetségek fejlődésének támogatásában. Célja, hogy Magyarországon és a határokon túl is minél több fiatalnak segíthesse a szakmai előmenetelét. Ennek egyik feltétele, hogy minél többen megismerhessék az alapítvány egyedülálló, ingyenes képzéseit – hangsúlyozzák az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint rámutatnak, az MCC programjaiban résztvevők a szakmai képzésen túl tagjává válhatnak egy azonos korú fiatalokból álló közösségnek, a megszerzett egyedülálló tudáson túl életre szóló barátságokat is köthetnek. Az MCC Feszt ezt is hivatott közvetíteni, valamint magát a magyar összetartozás élményét szeretné minél szélesebb közönségnek is átélhetővé tenni.

Minden információ megtalálható a www.mccfeszt.hu oldalon és az MCC hivatalos Facebook-oldalán.