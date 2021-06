Exkluzív videó! Für Anikó az épülő Néprajzi Múzeumban járt

Megosztás Tweet



Bár az idei Múzeumok Éjszakáján még nem fogad látogatókat az épülő Néprajzi Múzeum, Für Anikó, a rendezvény egyik nagykövete exkluzív betekintést nyerhetett a vadonatúj intézménybe. A kisfilmet – amelyből az is kiderül, hogy a színművész miként hagyta ott kéznyomát a múzeumban – az M5 csatorna Librettó című műsora is bemutatta.

Június 26-án rendezik a Múzeumok Éjszakáját, amelyhez kapcsolódva az esemény korábban már bemutatott szóvivői ellátogatnak egy-egy intézménybe, kedvcsinálóként a szombati programsorozathoz. Ezúttal azonban egy olyan helyszínre kalauzolta a nézőket Für Anikó, amely idén még nem fogad látogatókat, de az eseményhez csatlakozva egy exkluzív videó által mégis kitárta kapuit a közönség előtt.

A kisfilmben az épülő Néprajzi Múzeum falai közé kalauzolta a nézőket színészművész, aki a séta során festőhengert és fúrót is ragadott, így otthagyta kézjegyét a múzeumban.

Dr. Kemecsi Lajos főigazgató a nézőknek elárulta, hogy háromezer négyzetméteres állandó kiállítótér várja majd a látogatókat. Hatalmas, 220 ezer tárgyból álló gyűjteményükből 10 ezret fognak bemutatni. További újítás, hogy az épületet egy olyan háló borítja majd, amely árnyékolóként járul hozzá a hőterhelés csökkentéséhez.

Hogy milyen látvány fogadja majd a rendezvénytér teraszára felsétálókat, az kiderül abból a különleges riportból, amelyet IDE kattintva lehet megtekinteni.

A szombati Múzeumok Éjszakájához a közmédia is csatlakozik, hiszen a Kossuth Rádióban négyórás országos élő körkapcsolás várja a hallgatókat, míg az M5 több helyszínről is bejelentkezik szombaton adásban és online is.