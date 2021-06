Nem Peter Falk alakította először Columbo hadnagyot, akinek keresztnevét sosem árulták el

Megosztás Tweet



Tíz éve hunyt el Peter Michael Falk, akinek szülei Budapestről vándoroltak ki az Egyesült Államokba, ő már New Yorkban született és ott is vált ismertté. Az amerikai színész leginkább a Columbo hadnagy, a különc detektív megformálásáról volt ismert a hasonló című televíziós sorozatban.

Falk a New York-i Ossiningban nőtt fel, és már középiskolás korában elkezdett színészkedni. Miután a második világháború alatt visszautasították a fegyveres szolgálattól, mert szemprotézise volt – ugyanis hároméves korában eltávolították daganatos jobb szemét – szakács lett a kereskedelmi tengerészetnél – írták a Britannica.com online enciklopédia oldalán.

Később, 1951-ben a New School for Social Researchben politológiából alapdiplomát, majd a Syracuse Egyetemen, 1953-ban államigazgatásból mesterdiplomát szerzett. Ezután Connecticut állam költségvetési hivatalánál lett vezetői elemző, de ez idő alatt a színészettel is foglalkozott, és végül úgy döntött, hogy New Yorkba költözik, hogy a színészetet a karrierjévé tegye.

1956-ban kezdett off-Broadway-darabokban játszani, majd még ugyanebben az évben a Broadwayn is fellépett a Saint Joan és a Diary of a Scoundrel című darabokban. A televízióban 1957-ben kezdett el szerepelni, majd a Wind Across the Everglades (1958) című filmben debütált. Első nagyobb szerepe egy bérgyilkos volt a Murder, Inc. (1960), majd Frank Capra Pocketful of Miracles (1961) című filmjében egy gengszter alakított; mindkét filmért Oscar-díjra jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriában.

Falk televíziós munkássága is egyre nagyobb figyelmet kapott, és 1962-ben elnyerte első Emmy-díját a The Dick Powell Show című antológiasorozatban nyújtott alakításáért. Ő játszotta a címszereplő védőügyvéd szerepét az O’Brien pere című tévésorozatban (1965-66). Falk dicséretet kapott a The Passion of Josef D. (1964) című Broadway-darabban Joszif Sztálin megformálásáért is.

A legtöbb figyelmet azonban a zilált, övkabátos, szivarozó Los Angeles-i gyilkossági nyomozó, Columbo alakításával kapta. Columbo szerepében először az 1968-as Prescription című tévéfilmben tűnt fel. Falk 35 éven át (1968–2003) 69 epizódban és tévéfilmben alakította a karaktert, és négy Emmy-díjat nyert.

Élete vége felé aggasztó hírek keringtek Peter Falk megromlott egészségi állapotáról és arról, hogy Alzheimer-kórban szenvedett. Catherine lánya 2008-ban ugyanebban az évben kezdeményezte gondnokság alá helyezését, mivel Falk állítólag már legközelebbi hozzátartozóit sem ismerte fel, és félő volt, hogy esetleg kárt tehet magában, illetve csalók használják ki a helyzetét. Peter Falk több éven át betegeskedett s 83 éves korában Beverly Hills-i otthonában hunyt el, 2011. június 23-án.

Peter Falk 1973-ban, Columbo szerepében (Fotó: Wikipedia.org)

A védjegyévé vált kancsalságát egy szemprotézis okozta

Falk az egyik szemét hároméves korában rák miatt vesztette el. Annak ellenére, hogy az 1950-es években sikereket ért el a Broadwayn, azt mondták neki, hogy egy műszemmel rendelkező színész nem szerepelhet a filmvásznon. Falk nem adta fel, hogy filmszerepet kapjon, és néhány kudarc után kapott néhány kisebb szerepet, majd a nagy áttörést az 1960-as Murder, Inc. című filmben alakított gonosz gyilkos Abe Reles szereplése Oscar-jelölést hozott neki, és ezzel bebetonozta karrierjét Hollywoodban.

Peter Falk (Fotó: MTI/EPA/Miguel Villagran)

Ő volt az első színész, akit ugyanabban az évben Oscar- és Emmy-díjra jelöltek

1961-ben Falk lett az első színész, akit ugyanabban az évben Oscar- és Emmy-díjra is jelöltek. A Murder, Inc. mellékszerepéért és a The Law and Mr. Jones című tévésorozatért kapta a jelöléseket. Hihetetlen, de Falk 1962-ben megismételte ezt a kettős jelölést: 1962-ben ismét jelölték a Pocketful of Miracles című film mellékszerepéért és a Dick Powell Színház The Price of Tomatoes című epizódjának legjobb színészi alakításáért, amit meg is nyert.

Első főszerepét 1965-ben kapta televíziós sorozatban

Miután az 1960-as évek elején számos filmes és televíziós szerepet kapott, Falk első főszerepét televíziós sorozatban a CBS The Trials of O’Brien című sorozatában kapta. A sorozat 1965 és 1966 között futott, 22 epizódjában Falk egy gyakorta Shakespeare-t idéző ügyvédet alakított, aki ügyfeleit védi, miközben rejtélyeket old meg. A sorozatban Elaine Stritch játszotta a titkárnőjét és Joanna Barnes a volt feleségét.

Reklámfotó Peter Falkról és Joanna Barnesról a The Trials of O'Brien című televíziós műsorból (Fotó: Wikipedia.org)

Nem Falk volt az első színész, aki Columbót játszotta

Bár Columbo karaktere először 1960-ban tűnt fel a televízióban, csaknem egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy Falk szinonimájává váljon a detektívnek. Először Bert Freed játszotta a Los Angeles-i rendőrség lúdtalpúját a The Chevy Mystery Show című antológiasorozat egyik 1960-as epizódjában. Néhány évvel később Thomas Mitchell játszotta a színpadon a nyomozót a Prescription című produkcióban: Gyilkosság San Franciscóban.

A 25 éves Steven Spielberg rendezte a Columbo első epizódját, Ahogy a könyvben meg van írva címmel, 1971-ben az NBC számára. A fiatal csodagyerek még Falkot is lenyűgözte, aki azt mondta a sorozat producereinek: „Ez a fickó túl jó Columbóhoz.”

Columbo keresztneve Frank

Falk legendás karakterét az évtizedekig vetített sorozat alatt egyszerűen csak „Columbo” néven ismerték. Az 1971-es Dead Weight című epizódban azonban a nyomozó megvillantja a jelvényét, és egy közeli felvételen kiderül, hogy a nyomozó keresztneve valójában Frank. A sorozat társalkotója, William Link azonban azt nyilatkozta, hogy szerinte ez tévedés, és Columbónak a „hadnagy” mellett nincs más keresztneve.

Columbo rendőrigazolványa és jelvénye Frank Columbo névvel a Dead Weight című epizódban (Fotó: Wikipedia.org)

Columbo bronzszobra Magyarországon

2014-ben Budapesten a Falk Miksa utcában életnagyságú bronzszobrot állítottak Peter Falk tiszteletére, ami a leghíresebb színészi alakítását, Columbo hadnagyot ábrázolja. A szobor érdekessége, hogy hűséges társa, basset hound kutyája is ott van mellette.

A néhai Peter Falk, a Columbo hadnagyként ismert, magyar felmenőkkel rendelkező amerikai színész és kutyája életnagyságú bronzszobra Budapesten a Falk Miksa utcában (Fotó: MTI/Marjai János)

Columbo autója elég ritka darab

Az írók úgy döntöttek, hogy Columbónak egy lerobbant autóval kell közlekednie, hogy illeszkedjen a személyiségéhez, ezért egy 1959-es Peugeot 403-as kabrióra esett a választás. Ebből a kétajtós kabrióból 1959-ben mindössze 504 darab készült. Ám a sorozatban megjelenő autót eladták, amikor az NBC leállította a sorozatot, és amikor az ABC újraindította a gyártást, pótlást kellett találni.

Columbo szerepét először Bing Crosbynak ajánlották fel

Eredetileg Bing Crosbynak ajánlották fel Columbo szerepét. Azonban Crosby arra hivatkozva, hogy nem akarta elkötelezni magát egy sorozat mellett, visszautasította a szerepet. Tréfásan azt is mondta, hogy a sorozatban való szereplés akadályozná a golfjátékát. Crosby ekkor már nagyrészt visszavonultnak tekintette magát, és nem akart azzal foglalkozni, hogy a forgatás hosszú elhúzódása távol tartsa őt a golfpályáktól.

Volt egy Mrs. Columbo nevű spin-off sorozat is

A sorozat eredetileg úgy készült, hogy Columbo hadnagy bűnügyi riporter feleségének, Kate-nek a hőstetteit követte volna nyomon. De amikor a sorozat nem tudott tőkét kovácsolni a népszerű korábbi sorozatból, a producerek Mrs. Columbo nevét Callahanre változtatták, és hamarosan minden utalást eltávolítottak a kitalált zsaruról. A sorozat második évadát átnevezték Kate Loves a Mysteryre. A történetvezetés ezt azzal magyarázta, hogy Kate elvált Columbótól. Peter Falk utálta a spin-off sorozatot, és soha nem is szerepelt benne.