Mindenki kedvencét, Garfield macskát 43 év elteltével sem lehet elfeledni

Az általában három képből álló, Garfield macskáról szóló képregény Jim Davis fejéből pattant ki és 1978. június 19-én jelent meg az újságban először. Azóta bejárta a világot, és sokak számára vált felejthetetlenné.

Az éppen 43 éves képregény címszereplőjét nagyapjáról formázta meg a szerző, James A. Garfield Davis-ről is nevezte el. Garfield egy kedves kövér, lusta macska, illetve a sorozat fontos szereplője még Jon Urbuckle, az ikonikus macsek gazdija is. Később csatlakozik hozzájuk Ubul, egy butácska és nyáladzó kajla kutya.

Mivel 2007 óta már 2580 újságban jelenik meg, Garfield bevonult a Guinnes Rekordok könyvébe is. Nem meglepő módon több rajzfilm és film is készült a népszerű képregényből, valamint Garfieldos videójátékokkal is játszhatunk.

Természetes az ilyen folyamatok során számos mellékszereplő is bekerült a történetbe – a postás, pókok, egerek, madarak, Jon szülei és nagyszülei, stb. –, és találkozhatunk a macska állatorvosával is, Liz Wilsonnal.

Eredetileg a képregény főhőse a gazdi lett volna, aki mellesleg egy képregényrajzoló, de mivel mindig a négylábú társára jöttek ki a poénok, ő került a középpontba. Miután néhány sajtóügynökségnek elküldte terveit Jim Davis, biztató válaszokat kapott és

1978. január 24-én az United Media Feature ügynökség rábólintott a műre, majd a június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai lapban jelent meg.

Davis nem szeretett volna sok kutya főhőssel versenyezni, ezért választott macskakaraktert. Eredetileg a Garfield és barátai címet választotta az író, de ez végül a rajzfilmsorozat címe lett. Jon Urbuckle-nek, akárcsak Jim Davisnek, a golf a kedvenc sportja.

Nem sokkal a megjelenés után az ügynökség levette a képregényt az újságokból 1978 júliusában, de az olvasóközönség tiltakozásának nyomására hamar visszahelyezték. Négy évvel később, 1982-ben az egyik legnépszerűbb képregény figuraként tartották már számon Garfieldot, közel ezer újságban volt olvasható.

Ebben az évben készült az első Garfield-rajzfilm, melyeket maga a szerző készített. Ráadásul 82-től a Garfield új kiadója a Davis által még ebben az évben alapított Paws cég, a rajzoló-ötletgazda azóta is ott dolgozik.

1987-től már kétezerre bővült a Garfieldot közlő lapok száma világszerte, 2000-re pedig ez 2600-ra nőtt, és most már több mint negyedmilliárdos olvasói tábora van. Kétségkívül a képregények eddigi történetének legnépszerűbb és legsikeresebb figurája Garfield.

Maga Davis sem tudja megválaszolni konkrétan alkotása sikerének titkát.

Elmondása szerint törekszik a közérthető, általános viccekre, s arra, hogy mindenkinek mondjanak valamit. Két témára nagyon koncentrál, ami valóban minden embert érint, az evés és az alvás, mely jelen esetben Garfield kedvenc „hobbija”. Ez a nemzetközi jellegű humor szerinte megköveteli a szleng és a szóviccek kerülését.

Magyarországon 1990-től havonta jelentkező Garfield magazin olvasható, a SEMIC Interprint Nyomdai és Kiadó Kft. későbbi nevén Adoc-Semic, majd a DRIZE Kiadói Kft. kiadásában. Emellett kéthavonta megjelenik a Zseb-Garfield, szintén a DRIZE kiadásában.