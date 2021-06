Meglepetésekkel indul szerdán a Nyár 21, a közmédia magazinműsora

Megosztás Tweet



Belföldi utazás vagy kirándulás? Na, de hova? Milyen látnivalók, programlehetőségek vannak? Június 16-tól Nyár 21 címmel, kibővített tartalommal tér vissza a közmédia népszerű nyári magazinműsora a Duna Televízióra. Immár Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, az élmények legjavával élőben jelentkezik a legvonzóbb úti célokkal. A műsor két, amúgy jó barátságban lévő házigazdája, Fodor Imre és Forró Bence nyilatkozott a hirado.hu-nak.

A közmédia magazinműsora június 16-tól látható a Duna Televízión. A cím megváltoztatása is utal arra a szemléletváltásra, hogy bár a központ továbbra is Révfülöp, a műsor fókusza a Balaton mellett az egész országra kiterjed majd. Így teljes képet kaphatnak a nézők a belföldi idegenforgalom aktualitásairól, mindezt élő helyszíni kapcsolások során. A műsor naponta több turisztikai célpontról jelentkezik és beszámol a látnivalókról, érdekességekről, ezzel a képernyő előtt ülők is átélhetik az adott hely varázsát. A változatos, turistacsalogató újdonságok megismeréséről és az önfeledt kikapcsolódásról a műsor visszatérő házigazdái gondoskodnak: Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence. Velük senki nem maradhat le a legjobb nyári élményeket ígérő eseményekről.

Fodor Imrével második éve találkozhatnak a nézők műsorvezetőként, de előtte rendezőasszisztensként is dolgozott.

„Nagyon jó volt újra lejönni, mondtam a többieknek is, hogy nyílik a bodza, nyílik a repce, hihetetlen színes a határ, remek illatok vannak. Szuper lesz a műsor, mert egy nagyon jó csapat jött össze idén is. Benne vannak a rutinos arcok, akik a megnyugvást és a biztonságot adják, de jöttek fiatalok is, akikben irdatlan erő és bizonyítási vágy buzog. Azért is szeretem a műsort, mert sokféle interjút lehet készíteni, és olyan emberekkel ismerkedhetünk meg, akikkel a hétköznapi életben nem feltétlenül. Tavaly nyáron például találkozhattam Érdi Mária vitorlásversenyzővel, aki most a tokiói olimpián is indul majd. Forgatás közben mondta, hogy szálljak át a hajójába, óriási élmény volt. Szép eredmény, hogy egyáltalán kijutott, nagyon büszke vagyok. De ha esetleg megnyeri az olimpiát, a csillagokban fogom magam érezni” – mondta Fodor Imre.

Balaton a biztos pont

Forró Bence négy éve dolgozik a Duna Televízió műsorában, különösen közel áll a szívéhez, úgy érezte, hogy az életében az egyetlen olyan biztos pont, amit nem árnyékolt be a pandémia, az a balatoni műsor volt.

„A lefele úton mindig elmegyek a 90-es kilométerig, és onnan végigjövök az északi parton. Már kívülről tudom az összes települést, melyik mi után következik. Több ez nekünk, mint egy műsor” – fogalmazott.

A 11. évad is a hazai országjáráshoz kapcsolódó témakínálattal várja a Duna nézőit hétfőtől szombatig 10.00-12.00-ig. A Nyár 21 a legvonzóbb programlehetőségekkel készül kicsiknek és nagyoknak, bemutatja az aktuális nyári trendeket, kedvelt kirándulóhelyeket, valamint kevésbé ismert ösvényekre is invitál.

Első adásban Kautzky Armand és Csepregei Éva

A szerdai, első adásban Csepregi Éva énekesnő gondoskodik a hangulatról, és mindenki tudtára adja majd: Nyár van! A műsor meghívott vendége, Kautzky Armand színművész, a nyaralásairól, szezonális terveiről mesél. Valamint az is kiderül, hol tekergett a műsorvezetőpáros, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre. A hét további részében a Nyár 21 – egyebek mellett – bejelentkezik a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljáról, a monoszlói levendulaszedésről, valamint a kapuit ismét megnyitó miskolctapolcai barlangfürdőből. Zenél majd a hamarosan apai örömök elé néző Gájer Bálint, az Ocho Macho, és A Dal 2021 egyik résztvevője is visszatér. Rátonyi Kriszta helyi népviseletbe öltözik Berettyóújfalun, Forró Bence pedig Szombathelyen kipróbálja a görhokit.

Nyár 21 – június 16-tól a Duna Televízió műsorán!