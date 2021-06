Korda György elárulta, minek köszönheti élete szerelmét

Megosztás Tweet



Óriási hatással volt Korda György életére a Halló, itt Balaton elnevezésű turnésorozat, amellyel neves színészek és előadóművészek közel két évtizeden keresztül járták a „magyar tengert” az 1960-as évek közepétől kezdve. A magyar tánczene egyik legismertebb előadója ugyanis itt ismerkedett meg Balázs Klárival. A Duna Televízió Hogy volt?! című vasárnapi adásában erről is mesélt Korda György, de a műsor másik két vendége, Kovács Kati, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar előadóművész és Malek Miklós, Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző is számtalan, a korszakhoz köthető élményét osztotta meg Radványi Dorottyával és Sztankay Ádámmal.

A Halló, itt Balaton elnevezésű koncertsorozat szereplőjeként olyan híres előadók kezdték meg pályájukat, mint Koós János, Kovács Kati, Korda György vagy Hofi Géza. A Duna Televízión vasárnap délutánonként jelentkező Hogy volt?! című műsor legutóbbi, Turnék a Balaton körül címet viselő adásának három vendége – Kovács Kati, Korda György és Malek Miklós – a korszakhoz köthető meghatározó balatoni élményeikről meséltek.

Az egész nyáron át zajló turnék fellépői nemcsak kollégák, de barátok is voltak. Együtt dolgoztak, sportoltak és bizony életre szóló szerelmek is születtek itt. Malek Miklós a Balatonnál ismerte meg későbbi feleségét 1964-ben, de Korda György is itt hódította meg Balázs Klárit.

„Amerikából jöttem haza egy év után és közölték velem, hogy a vokálos hölgyek között változás lesz, érkezik egy bizonyos Balázs Klári. Emlékeztem, hogy korábban én már „üldöztem” ezt a Balázs Klárit, de akkor nem sikerült meghódítanom. Így hát úgy döntöttem, most akkor újra célba veszem. Mindennek már 41 éve” – nosztalgiázott a közmédia műsorában a népszerű énekes.

A legendás Koós János-Hofi Géza páros is itt alakult meg – róluk is meséltek a Hogy volt?! vendégei, akik balatoni kalandjaikat is megosztották a nézőkkel. A szórakoztató adás a Hogy volt?! oldalán visszanézhető!

Hogy volt?! – vasárnaponként 16.05-től a Duna Televízión!

Kiemelt kép: MTI