Rátonyi Kriszta: Megküzdöttem a vírussal, azóta másképp látom a világot

Június 16-tól NYÁR 21 címmel, kibővített tartalommal tér vissza a közmédia népszerű nyári magazinműsora a Duna Televízióra. Rátonyi Kriszta lesz az egyik műsorvezető, aki a hirado.hu-nak mesélt az elmúlt időszakról, az izgalmas feladatokról és arról is, hogy sajnos őt sem kerülte el a koronavírus, másfél hónapig feküdt otthon. Éppen ezért fontos volt neki, hogy a családjából mihamarabb mindenki be legyen oltva.

– Ha valaki elkapja a koronavírust, akkor egészen más szemszögből látja az életet – mondta a hirado.hu-nak Rátonyi Kriszta. A nézők jól ismerhetik már a mindig mosolygós műsorvezetőt, de nem tagadja, hogy az elmúlt egy év őt is megviselte.

– Januárban én is elkaptam a vírust. Másfél hónapot feküdtem otthon, ráadásul a környezetemben is történt haláleset és nagyon féltettem a családomat. Nagyon izgultunk, hogy a családomból mihamarabb mindenki be legyen oltva. Az események hatására megváltoztam, sokkal elővigyázatosabb lettem és komolyabban vettem minden szabályt. Szerencsére én is fel tudtam venni az oltást és teljesen jól vagyok – mesélte a műsorvezető, aki örül annak, hogy most már egyre kevesebb a fertőzött és a lazításoknak köszönhetően egy kicsi szeletet visszakaptunk a régi életünkből.

– Túlzsúfolt helyeken még nem érzem magam komfortosan, de most nagyon örülök a NYÁR 21 műsornak, mert vidéken vagyunk, jó levegőn és tudom, hogy maximálisan vigyáznak rám. Ez olyan felszabadító érzés, mert van remény arra, hogy ez a nyár már olyan lesz, mint régen volt. Nagyon fontos, hogy legalább pár percre feledtetni tudjuk az emberekkel azt, hogy mennyire nehéz volt az elmúlt időszak. Sosem gondoltuk volna korábban, hogy egy olyan világ következik majd, ahol mindenkinek maszkot kell viselni, nem láthatjuk a szeretteink, barátaink arcát vagy a mosolyukat. Nagyon nehéz volt, hogy meg kellett szűrni azt, hogy milyen információt engedek be a lelkembe és az elmémbe – tette hozzá Kriszta, aki nagyon várja, hogy elinduljon a NYÁR 21. Már kilencedik éve dolgozik a közmédia nyári magazinműsorában, de érzi, hogy most valami igazán nagy dobás következik.

– Amikor egy új tartalmi csapat egy nagyon más iránnyal jön, amit velünk együtt ötletelve találnak ki, akkor azt érzed, hogy bár eddig is szeretted, de most valami teljesen más jön, még izgalmasabb! Azt hiszem, hogy egy műsornak, ami hosszú ideje van a képernyőn kötelessége időről időre adni valami újat a nézőknek és remélem, hogy ez most nekünk sikerülni fog – tette hozzá.

Simogató Balaton

Kriszta nagyon sok időt töltött gyerekként és fiatal felnőttként is a Balatonnál.

– Ha külön ki kellene emelni, hogy mi a legvarázslatosabb, akkor a balatoni reggeleket említeném. Nem tudom megszámolni hány balatoni reggelt láttam és látok, amikor itt dolgozunk. Végigtekerek a vízparton, nézem ahogy csillog a víz, vonulnak a felhők. Életem végéig tudnám nézni minden nap. A reggeleknek mindig van egy olyan törékeny pillanata, amikor az élet még nem indul el teljesen, de már zizeg, már melegszik, nekem az a kedvencem!

Kibővített tartalommal érkezik a NYÁR 21

A közmédia magazinműsora NYÁR 21 címmel június 16-tól látható a Duna Televízión. Medveczky Balázs csatornaigazgató a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cím megváltoztatása is utal arra a szemléletváltásra, hogy bár a központ továbbra is Révfülöp, a műsor fókusza a Balaton mellett az egész országra kiterjed majd. Így teljes képet kaphatnak a nézők a belföldi idegenforgalom aktualitásairól, mindezt élő helyszíni kapcsolások során. A műsor naponta több turisztikai célpontról jelentkezik és beszámol a látnivalókról, érdekességekről, ezzel a képernyő előtt ülők is átélhetik az adott hely varázsát.

Aktuális nyári trendekről is beszámol a műsor

A 11. évad is a hazai országjáráshoz kapcsolódó témakínálattal várja a Duna nézőit hétfőtől szombatig 10.00-12.00-ig. A NYÁR 21 a legvonzóbb programlehetőségekkel készül kicsiknek és nagyoknak, bemutatja az aktuális nyári trendeket, kedvelt kirándulóhelyeket, valamint kevésbé ismert ösvényekre is invitál. A változatos, turistacsalogató újdonságok megismeréséről és az önfeledt kikapcsolódásról a műsor visszatérő házigazdái gondoskodnak: Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence. Velük senki nem maradhat le a legjobb nyári élményeket ígérő eseményekről.

Rátonyi Krisztina (b-j) és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence a közmédia megújuló magazinműsorának házigazdái a június 16-tól a Duna Televízión induló NYÁR 21 beharangozó sajtótájékoztatóján. Fotó: MTI/Cseke Csilla

